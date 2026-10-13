El IAC retoma el ciclo de arte urbano con Roice 183, Krisztina Molnar y Chokone

Archivo - Roice 183 - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del ciclo de Arte Urbano del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) contará con los grafiteros Roice 183, Krisztina Molnar y Chokone, que guiarán la ejecución de murales en las localidades de Salinas, Los Montesinos y Orxeta, respectivamente.

En palabras del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, "este ciclo apuesta por acercar el arte urbano a los municipios de la provincia y fomentar la participación de la ciudadanía en la creación artística gracias a los grafiteros implicados y, también, a la colaboración de los ayuntamientos".

Según ha afirmado, los consistorios "han facilitado los espacios para hacer posible el proyecto y contribuir a que estas obras permanezcan en el tiempo como una muestra de creatividad compartida" y de "riqueza cultural".

A través de talleres participativos, estos artistas de la provincia llevarán a cabo un encuentro con los participantes, con previa inscripción, para "ejecutar una acción colaborativa en un muro o soporte facilitado por las localidades donde se van a realizar las intervenciones".

Ellos guiarán la ejecución de la obra e intervendrán en su inicio y conclusión, pero serán los asistentes a las jornadas taller quienes la desarrollarán, según ha explicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La primera jornada del ciclo tendrá lugar este sábado con Royce 183 en un muro de la calle Filipinas de Salinas. Javier Pérez es un artista visual especializado en arte urbano contemporáneo, cuya trayectoria "se ha consolidado tanto en el ámbito nacional como internacional", ha apuntado la institución provincial.

La Diputación ha agregado que "su obra, caracterizada por un lenguaje abstracto y una marcada investigación sobre el color, la geometría y el espacio, ha sido exhibida en galerías, museos y centros de arte de España, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania y China".

Arte Urbano continuará con Krisztina Molnár en la plaza Virgen del Pilar de Los Montesinos el 24 de octubre. La artista entiende el arte como una herramienta para educar, conectar y transformar, ha agregado.

Fundadora de Comando Margarita, proyecto nacido en 2010 en Alicante, la artista entiende el arte como una herramienta para educar, conectar y transformar espacios olvidados. Su trabajo más reciente en Mutxamel apuesta por "crear rutas escolares seguras mediante el color, los mensajes y la participación vecinal, fomentando una movilidad más activa y saludable".