Ibáñez (Compromís) califica de "golpe de estado" la decisión de la AN sobre el campamento de Ceuta y llama a abolirla

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALENCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito al Grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha calificado de "golpe de estado" la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de ordenar al Gobierno que no ejecute de momento la resolución impulsada para instalar un campamento en el Puerto de Ceuta en el que atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio. En un post en 'X', Ibáñez ha manifestado: "Golpe de estado. Hay que abolir la Audiencia Nacional".

A ello, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también en 'X', ha pedido su dimisión inmediata. "Alguien que pretende atacar a los jueces y cuestionar las instituciones judiciales no puede representar a nadie en una democracia", ha subrayado el jefe del Consell.

Por ello, ha dicho, "debe marcharse y dimitir de inmediato". Llorca además ha emplazado al síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, a "condenarlo sin matices, pedir perdón y exigir responsabilidades".

En la misma línea, el síndic del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha tachado de "inadmisible" que "un representante público cuestione de esta manera las decisiones de los jueces". Para Pastor, desde Compromís "se preocupan más por defender a quienes protagonizaron la entrada masiva en Ceuta que por defender a los valencianos y al conjunto de los españoles", ha lamentado.