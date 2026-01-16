Ibáñez niega que su renuncia a la reelección como coportavoz de Iniciativa tenga que ver con hipotética vuelta de Oltra

Archivo - El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso y coportavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha asegurado que la decisión de no optar a la reelección como portavoz en el séptimo congreso de la formación ecosocialista, al igual que su compañera Aitana Mas, no tiene "nada que ver con las vueltas o no" de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra "ni de nadie" y ha indicado que los motivos están explicados en la carta que ha dirigido a la militancia.

En la misiva hecha pública este jueves, Ibáñez señalaba que "después del último año, también creo que es importante que me centre en mi tarea como diputado y de portavoz en el Congreso". "Necesitaría más páginas que en la última ponencia política para explicar la complejidad y fragilidad de cada semana en Madrid, pero también las ganas, el trabajo y sinergias que hemos construido para ir cumpliendo nuestra agenda y cerrar la puerta al fascismo", agrega.

Preguntado en rueda de prensa este viernes por si este asunto tiene que ver con un hipotético regreso de Oltra, ha explicado que la decisión de no volver a presentarse a la portavocía de la formación "no tiene nada que ver con vueltas o no de Oltra ni de nadie". "He explicado en la carta las razonas y son públicas", ha afirmado.

Según ha señalado, se trata de una "cuestión de tiempos" dado que actualmente se encuentra en un "momento de crianza" mientras que ha asumido en Madrid la portavocía del grupo Sumar en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Así, ha indicado que tiene que pasar cuatro días de la semana en la capital, por lo que no puede dedicar "el tiempo necesario" a las labores orgánicas en Iniciativa.

"Cada uno tiene que saber para qué vale y la política orgánica no me gusta, lo he pasado mal", ha confesado, aunque pese a ello ha remarcado que pensaba que era "importante hacer esta transición" en Iniciativa tras la "dimisión injusta" de Mónica Oltra en junio de 2022. También afrontar, un año después, el escenario tras la pérdida del gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de València.

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que el "relevo" en la portavocía de Iniciativa, del que no ha dado más pistas, será "esperanzador" y ha deseado "aciertos" a quien sea su sucesor.

CARLES ESTEVE SE POSTULA

Precisamente, se da la circunstancia de que el actual diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve ha publicado este mismo este viernes un vídeo en sus redes sociales en el que manifiesta su deseo de recoger el testigo de Mas e Ibáñez y de convertirse en el portavoz de Iniciativa. "Me veo con ganas e ilusión", asegura.

"El impulso viene de hace tiempo. De escuchar y de estar cerca. De hacer red, de implicarnos cada una desde nuestro espacio: en un AMPA, en un sindicato, en un partido, en una asociación vecinal", añade.