Iberdola destina 734.000 euros a Cruz Roja y Nuevo Hogar Betania para proyectos de apoyo a afectados por la dana

Prevén que los traumas más severos por la riada se visibilicen entre 2026 y 2028

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Iberdola destinará 734.000 euros a Cruz Roja y Nuevo Hogar Betania para proyectos de apoyo a los afectados por la dana de acompañamiento de salud mental y ayudas directas a las familias que lo requieran dado que se prevé que los traumas más severos generados por la riada se visibilicen entre 2026 y 2028. "Las casas se pintan, las cabezas no, hay que escucharlas".

Así, lo han reivindicado durante el acto de firma del convenio al que han asistido el consejero delegado de Iberdrola España, MarioRuiz-Tagle, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, el presidente primero de Cruz Roja Española, Rafael Gandía Balaguer, la directora de la Asociación Nuevo Hogar Betania, Begoña Arana y que ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Al respecto, Jaime Alfonsín ha explicado que Fundación Iberdrola España "siempre" concede ayudas a proyectos previamente definidos y que en este caso se ha estudiado con Cruz Roja y la Asociación Nuevo Hogar Betania "las necesidades más inmediatas que era necesario atender". Además, se hará un seguimiento de los proyectos para "poder comprobar su eficacia".

En ese sentido, ha recalcado que estas ayudas obedecen no solo al compromiso social de la Fundación --que ha destinado más de 12 millones iniciativas de carácter social en España-- sino también con "esta tierra, que es nuestra casa, y con las personas afectadas por la dana, que tienen muchas preocupaciones, incertidumbres, tienen tristeza, tienen dolor y merecen, no solo afecto y cariño, sino también nuestro apoyo".

La vicepresidenta Susana Camarero ha elogiado a la Fundación su "compromiso con la solidaridad, el aliento, apoyo, ayuda" y, ha recalcado, "la luz que habéis dado para tanta oscuridad, dolor y tanta tragedia" y ha agradecido la firma de este convenio que permitirá a Cruz Roja y a Betania "seguir trabajando". "Esto no es un comienzo, es una continuación de la gran labor que realizan", ha apuntado.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha explicado que el soporte de la compañía a las zonas afectadas ha sido "desde el primer día" y ha recalcado que se han apoyado en estas entidades para que la ayuda "sea más efectiva y llegue con mayor rapidez" como grandes conocedores del tejido social de la zona.

En concreto, el proyectoIil.lumina supondrá una inversión de cien millones para rediseñar la red eléctrica afectada con los últimos avances estándares de resilencia y digitalización en "un trabajo al principio casi de artesanos". "Nosotros pensamos que era llegar y cambiar equipos, pero no hay que limpiar, limpiar, limpiar y limpiar y todavía, ocho meses después, sigue existiendo instalaciones enfangadas y con agua y agua y electricidad no se llevan bien". No obstante, ha destacado que el plan "va bastante avanzado" confían en concluir en 20026.

RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL

Ahora Iberdola también "quiere contribuir a la reconstrucción de los pilares sociales y emocionales de quienes más han sufrido las consecuencias de la dana" porque "la inundaciones lo destruyen todo", ha señalado. Así colaborará con 400.000 euros con Cruz Roja gracias a las donaciones realizadas por los empleados. Por cada euro que aportaban la compañía lo multiplicada por cuatro. Esta cantidad irá destinada a un proyecto de acompañamiento en salud mental y apoyo psicosocial en todos los municipios afectados por la dana.

En ese sentido, el presidente primero de Cruz Roja Española, Rafael Gandía Balaguer, ha recalcado que es un trabajo "a largo plazo" que van a desarrollar en cuatro líneas: un acompañamiento para fortalecer la capacidad de resilencia de los afectados; con el entorno, porque se trata de comunidades donde todos se conocen; apoyando a quienes apoyan; y a la "juventud y de la infancia porque son "los más débiles".

Por su parte, a Nuevo Hogar Betania recibirá una ayuda económica de 334.000 euros para el proyecto 'Emergencia 365' para unidades familiares en Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, El Saler, Massanassa, Paiporta, Picanya, Torrent y Utiel para atender sus necesidades inmediatas y prioritarias en los ámbitos estructurales, físicos y sociales y "la parte la atención al trauma no solo en edades tempranas, sino también fortalecer a la etapa adulta porque los mayores traumas saldrán a partir de 2026", ha señalado la directora de la asociación Betania, Begoña Arana.