Iberflora 2026 reunirá en Feria Valencia a las principales asociaciones del sector verde de toda España

Iberflora - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La feria de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín Iberflora volverá a reunir del 6 al 8 de octubre en Feria Valencia a todo el tejido asociativo y empresarial de la horticultura ornamental y la jardinería de toda España.

En esta convocatoria, además, Iberflora coincidirá con Eurobrico, para generar un entorno estratégico de colaboración entre certámenes y favoreciendo nuevas oportunidades comerciales, conexiones profesionales y sinergias entre los sectores del verde, el jardín, el bricolaje y el equipamiento, según ha destacado el certamen en un comunicado.

La Comunitat Valenciana tendrá una destacada representación a través de la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana(ASFPLANT), entidad que integra a viveristas y compañías especializadas en jardinería y tecnología hortícola.

Su presencia refleja el peso de la producción ornamental valenciana dentro del panorama nacional. Asimismo, participarán empresas vinculadas a VAME, Asociación de Empresas Productoras de Plantas de Vivero de la Provincia de Alicante.

Andalucía también volverá a tener un papel relevante en Iberflora gracias a Asociaflor-Andalucía (Asociación Andaluza de Viveristas y Floricultores) y COEXPHAL, Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería.

Ambas entidades mostrarán la fortaleza y diversidad de la producción andaluza, especialmente reconocida por su capacidad exportadora y por la calidad de sus plantas mediterráneas, arbustos y flor cortada.

TENDENCIAS DESDE EL VIVERISMO CATALÁN, GALLEGO Y CANARIO

Cataluña estará presente de la mano de la Federació d'Agricultors Viveristes de Catalunya, una de las entidades históricas del sector viverista. Sus asociados abarcan una amplia producción que incluye planta ornamental, especies autóctonas, árboles y variedades de gran interés paisajístico.

Desde el noroeste peninsular acudirá Asvinor (Asociación de Viveristas del Noroeste), que representa a los productores gallegos especializados en planta ornamental y otras variedades adaptadas a climas atlánticos.

Por su parte, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de flores y plantas vivas de Canarias (ASOCAN) acercará a Iberflora el valor diferencial de la producción insular. Las especies tropicales y subtropicales cultivadas en Canarias cuentan con un notable reconocimiento tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La participación de todas estas asociaciones autonómicas reafirma el carácter representativo e integrador de Iberflora, una cita que volverá a convertirse en punto de encuentro clave para el sector verde. Durante tres jornadas, profesionales de toda España compartirán conocimiento, tendencias e innovación, impulsando nuevas oportunidades de negocio y fortaleciendo la colaboración entre empresas y entidades de diferentes territorios.