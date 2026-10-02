Iberflora y Eurobrico abren el martes sus puertas en Feria Valencia con más de 400 marcas del sector verde y bricolaje

Iberflora - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberflora y Eurobrico celebrarán de forma conjunta sus respectivas ediciones en una convocatoria del 6 al 8 de octubre en Feria Valencia que reunirá a más de 400 marcas, 35.000 m2 de superficie y compradores procedentes de 40 países. Tres jornadas en las que el negocio compartirá espacio con las novedades, el conocimiento, la formación y el networking.

La internacionalización, la incorporación de nuevas vías de negocio como el paisajismo y el conocimiento marcarán una edición en la que el contacto entre empresas y profesionales tendrá un papel destacado, según ha explicado la institución ferial en un comunicado.

El programa de compradores desarrollado para Iberflora y Eurobrico alcanzará en esta edición los 40 mercados, con profesionales procedentes de países como Portugal, Francia, Países Bajos, Marruecos, Alemania, Reino Unido, Italia y Dinamarca, además de otros mercados europeos y de Oriente Medio. Una cifra que dobla a la de la edición anterior y que demuestra que Iberflora es cada vez más la cita ferial elegida por los extranjeros para comprar planta, flor, tecnología o bricojardín.

"España es un país fuerte en exportación y lo demuestra el creciente número de profesionales que nos eligen", asegura Máximo Solaz, director de Iberflora y Eurobrico. La estrategia desarrollada por Iberflora junto a IVACE, Cámara Valencia, asociaciones y empresas expositoras busca facilitar el contacto directo entre los expositores y profesionales con capacidad de compra.

EL SECTOR VERDE ESPAÑOL EN IBERFLORA

El carácter profesional de la feria se reflejará también en la amplia representación territorial del sector español. Asociaciones de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Galicia y Canarias estarán presentes en Feria Valencia, entre ellas ASFPLANT, VAME, Asociaflor-Andalucía, COEXPHAL, la Federació d'Agricultors Viveristes de Catalunya, Asvinor y ASOCAN.

Su participación permitirá reunir en un mismo espacio distintas realidades productivas, desde la planta ornamental mediterránea hasta las especies adaptadas a climas atlánticos, especies resistentes a los condicionantes del cambio climático o las producciones tropicales y subtropicales de Canarias.

Andalucía tendrá además una presencia destacada a través de la Junta de Andalucía de la mano de empresas y organizaciones vinculadas a la planta ornamental, con especial peso de la producción de plantas mediterráneas, arbustos y flor cortada.

CINCO INNOVACIONES PARA EL SECTOR Y LA VIDA

Iberflora ha vuelto a lanzar los Premios Iberflora Innovación, que ponen el foco en nuevos productos innovadores. Entre las propuestas figuran Ovi, de Wiliv, una trampa para mosquitos que no utiliza insecticidas ni electricidad; un sistema de Semillas Diago que permite reutilizar el mismo cubo para la flor cortada desde el cultivo hasta el punto de venta de forma circular y eficiente o nuevos sustratos con menor contenido en turba, ayudando así a reducir el impacto ambiental que supone su extracción.

También se presentarán una encina de crecimiento estrecho, pensada para espacios urbanos con poco sitio; un tratamiento contra plagas de árboles y palmeras como la procesionaria; y un abono de algas que ayuda a las plantas a resistir mejor la falta de agua y reduce el uso de envases.

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

La oferta comercial se completará con una agenda profesional concebida para que la visita vaya más allá del recorrido por los stands. Universo Floral reunirá propuestas relacionadas con la evolución de la floristería y sus canales de comercialización. En Ágora Verde, las jornadas técnicas abordarán cuestiones como el cambio climático, el arbolado urbano, la digitalización, la inteligencia artificial o la producción de planta.

Además, Eurobrico abordará algunos de los principales retos y oportunidades del sector, desde la digitalización del punto de venta y la inteligencia artificial hasta el uso de datos, el marketing digital, la sostenibilidad o la internacionalización, con especial atención a la generación de contactos y nuevas oportunidades de negocio.

El programa se completará con espacios de encuentro y networking, entre ellos Mediterranean Break, La Noche + Verde y el 'Tardeo Ferretero', que favorecerán las relaciones entre empresas, clientes, proveedores y entidades sectoriales.

EL PAISAJISMO: UNA VÍA DE NEGOCIO PARA EL SECTOR VERDE

El paisajismo tendrá también una presencia visible en el propio recinto. El Foro Norte acogerá 'Bosque infinito', proyecto de la arquitecta y paisajista Sofía Fernández Juan, al frente de ESSSE Paisajismo, ganador de la primera edición de los Premios Paisajista de Iberflora. La instalación trasladará al interior de Feria Valencia diferentes paisajes mediterráneos de la península Ibérica a través de cuatro pisos bioclimáticos.

A esta propuesta se sumará Nature Islands, una intervención del Ayuntamiento de València que transformará el acceso al pabellón 7 mediante distintas composiciones vegetales, especies, texturas y alturas.

"Esta edición conjunta de Iberflora y Eurobrico refleja bien hacia dónde está evolucionando el sector: las oportunidades de negocio pasan cada vez más por abrirse a nuevos mercados, pero también por entender qué soluciones, productos y conocimientos necesita hoy el profesional", concluye Solaz, director de sendas ferias. "Queremos que sea un punto de encuentro donde esas tres dimensiones - negocio, internacionalización y conocimiento- puedan encontrarse durante tres días en Feria Valencia".