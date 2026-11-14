Iciar Bollain, ganadora de la Palmera de Honor: "Rodar en València dio un aire muy vital a mis películas"

Iciar Bollain (i) - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante las últimas semanas, la Mostra de València ha devuelto a la pantalla siete títulos de Icíar Bollain, un ciclo que se cierra con 'Te doy mis ojos'. En la mañana de este sábado, horas antes de que la directora y guionista recoja la Palmera de Honor en la gala de clausura de la 41 edición, la cineasta ha repasado su carrera en rueda de prensa.

Son siete películas que recorren distintas etapas de su cine: desde sus inicios con 'Hola, ¿estás sola?' (1995), una historia sobre la amistad con la que debutó como directora; 'Flores de otro mundo' (1999), un acercamiento a la inmigración y las relaciones afectivas en la España rural; 'Te doy mis ojos' (2003), contundente retrato de la violencia de género y ganador de siete Premios Goya, hasta 'Mataharis' (2007), drama coral sobre los secretos y las relaciones personales. 'El olivo' (2016), fábula sobre la memoria, los vínculos familiares y la defensa del territorio; 'La boda de Rosa' (2020), comedia sobre la libertad personal reconocida con dos Premios Goya; y 'Soy Nevenka' (2024), aproximación al caso de Nevenka Fernández y a las consecuencias de enfrentarse al acoso y al abuso de poder.

Preguntada sobre cómo vive este tipo de reconocimientos, Bollain ha admitido que "poner en valor tu trabajo resulta estupendo, es un espaldarazo", aunque reconoce que siempre le extrañan. "Yo estoy en medio de la batalla de seguir contando cosas, entonces suena como una cosa de final de carrera", ha explicado. Después de 12 o 13 largometrajes a sus espaldas, ha bromeado con que "se puede hacer un paquete con todo".

Bollain ha destacado el papel de los festivales, que "acercan también al público, les dan visibilidad, es un momento de encuentro con cineastas y, por supuesto, con el público de la ciudad donde se ve". Sobre la Mostra, cuya identidad mediterránea es el hilo desde su creación en 1980, ha opinado que es "muy especial que sea así porque no hay tantos festivales con este contexto": "Me parece muy importante reconocernos como países del Mediterráneo; tenemos mucha cultura común".

CONTABILIZAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La elegida para cerrar el ciclo, 'Te doy mis ojos' (2003), es el drama sobre la violencia de género que arrasó en los Goya con siete premios, entre ellos mejor película y mejor dirección. Bollain ha detallado que la cinta "causó mucho impacto" porque "llegó en el momento en el que empezábamos a abrir los ojos hacia el maltrato". Un año después se instaló el Observatorio de la Violencia hacia las Mujeres y se empezó a contabilizar el problema de forma metódica. "Hacía falta hacer una reflexión colectiva sobre qué estaba pasando y qué hacíamos", ha recordado.

Según la directora, la película tuvo ese alcance porque "lo planteaba en términos diferentes: los protagonistas son los dos, hay una dinámica entre ambos". Se vio en muchos países y, ha apuntado, "se sigue usando como herramienta" didáctica. Pese a ello, ha rechazado elegir un favorito entre sus largos: "Todas las películas son como hijos a los que quieres muchísimo". Además, ha contado que 'También la lluvia' está en los planes de estudio británico y alemán y que se estudia en universidades.

Asimismo, la relación de Bollain con el territorio valenciano es estrecha: tiene una conexión familiar con Alicante y "muchos vínculos personales con València; es un paisaje entrañable". En la capital del Turia filmó 'La boda de Rosa' íntegramente, y en Castellón, 'El olivo', con actores no profesionales como Manuel Cucala, que interpretaba al abuelo. Esta última, ha explicado, "tenía todo el sentido rodarla allí: era donde estaban arrancando los olivos milenarios y donde los agricultores empezaron a organizarse para protestar".

Sobre esta tierra como escenario, la directora ha destacado que "es muy local, pero a la vez muy cosmopolita y abierta". "Acoge muy bien la historia. Rodar aquí le da un carácter a la película, muy vivo y vital", ha abundado. Esa huella ha tenido eco en la ciudad: el Ayuntamiento de València va a colocar, dentro de una ruta de lugares cinematográficos, una escultura en bronce de Candela Peña corriendo junto al Puente de las Flores, en homenaje a 'La boda de Rosa'.

Pionera y fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Bollain se ha referido también sus inicios: "Nos juntamos unas cuantas directoras y dijimos: 'O hacemos algo, o esto nunca va a cambiar'". Tal como ha indicado, en aquel manejaban cifras de un 7 por ciento de directoras, un 15% de guionistas y un 10% de productoras, y los estudios que impulsaron alertaban de que, si las historias solo las cuentan hombres, el punto de vista es "exclusivamente masculino". Hoy la asociación tiene distintas delegaciones. "Se ha avanzado, pero hay que seguir peleando", ha resumido.

Sobre su oficio, la directora ha definido su etapa de actriz como su "verdadera escuela" y ha asegurado que, desde 'Hola, ¿estás sola?', ha ido aprendiendo, pero sigue teniendo "las mismas dudas": "Me voy a los rodajes pensando: 'Dios mío, ¿cómo voy a sacar esto adelante?'".

Respecto a las historias basadas en hechos reales, como 'Maixabel' o 'Soy Nevenka', ha subrayado que "tienen la fuerza de la verdad", pero también la dificultad de que "estás hablando de personas vivas y de sus vidas", por lo que comparte el guion con ellas para que se sientan parte del proceso. Y durante las filmaciones, su prioridad es proteger a los actores: "En un rodaje la presión no la ejerce una persona, sino el reloj". De ahí que procure generar "un ambiente tranquilo, sin gritos ni tensiones visibles".

ESTRENOS INTERNACIONALES DE SUS ÚLTIMAS PELÍCULAS

Icíar Bollain debutó como actriz con 15 años en 'El Sur', de Víctor Erice, y participó después en más de una veintena de películas. En 1991 fundó, junto a otros socios, la productora La Iguana, que le propocionó el salto a la dirección con varios cortometrajes y su primer largo.

Además, la mayor parte de sus películas se han estrenado internacionalmente. Ha sido vicepresidenta de la Academia de Cine y ha recibido, entre otros reconocimientos, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2021) y la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Su cine, de realismo social y gran sensibilidad humana, ha dado a conocer a intérpretes como Luis Tosar, Candela Peña o Anna Castillo. Su trabajo ha estado presente en algunos de los principales festivales nacionales e internacionales y ha contribuido a consolidar una mirada cinematográfica reconocible.

Por otra parte, ha hablado de su nueva película que está filmando en Escocia y de la que todavía no ha podido decir el título porque el equipo está barajando entre tres opciones."Es un poco el estilo de 'El olivo'. Es una historia que habla de cosas serias, pero con ligereza y protagonizada por adolescentes que es la primera cosa que hacen", ha avanzado la directora, quien ha afirmado que, con estos protagonistas "tan jóvenes" en un entorno natural, "va a ser divertida de ver".