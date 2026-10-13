Iciar Bollaín, Palmera de Honor de la Mostra de València

Archivo - La directora Icíar Bollaín en imagen de archivo. - Unanue - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, organizada por el Palau de la Música y programada del 3 al 15 de noviembre, otorgará la Palmera de Honor de su 41ª edición a la directora, guionista y actriz Iciar Bollaín.

El galardón reconoce "una trayectoria cinematográfica marcada por su profundo compromiso social y una innata sensibilidad para retratar las desigualdades, el abuso de poder, los conflictos y las historias de mujeres que atraviesan nuestra sociedad", ha anunciado la organización en un comunicado.

La cineasta recibirá la Palmera de Honor en la gala de clausura del festival, el 14 de noviembre, y mantendrá previamente un encuentro con el público en La Filmoteca, entidad coorganizadora de una retrospectiva que permitirá recorrer su cinematografía.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, José Luís Moreno, ha destacado que "se trata de una cineasta que siempre ha reivindicado un universo cinematográfico muy particular y donde parte de su filmografía está muy ligada al relato mediterráneo del festival de la Mostra, donde destacan películas que reflejan ese espíritu tan característico de los valencianos como 'La boda de Rosa' o 'El olivo'".

Por su parte, la directora de la Mostra y subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales del Palau de la Música de València, Sara Mansanet, remarca que "la entrega de la Palmera de Honor a Iciar Bollaín reconoce a una cineasta indispensable que ha sabido agitar conciencias y emocionar a partes iguales a través de la gran pantalla, sumado a su férreo compromiso con la igualdad de la mujer en la industria audiovisual".

Iciar Bollaín, nacida en Madrid en 1967, comenzó su carrera como actriz a los 16 años, cuando Víctor Erice la escogió para interpretar a la protagonista adolescente de 'El sur' (1983). Posteriormente trabajó con algunos de los nombres más destacados del cine español e internacional, entre ellos Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Cuerda, José Luis Borau, Chus Gutiérrez y Ken Loach.

Su experiencia como intérprete y su aprendizaje junto a estos cineastas fueron determinantes para que, en 1995, diera el salto a la dirección de su primer largometraje.

RETROSPECTIVA DE LA FILMOTECA

La retrospectiva de la Filmoteca Valenciana reunirá siete títulos que recorren distintas etapas de su cine. Desde sus inicios con 'Hola, ¿estás sola?' (1995), una historia sobre la amistad con la que debutó como directora; 'Flores de otro mundo' (1999), un acercamiento a la inmigración y las relaciones afectivas en la España rural; 'Te doy mis ojos' (2003), contundente retrato de la violencia de género, ganador de siete Premios Goya, hasta 'Mataharis' (2007), drama coral sobre los secretos y las relaciones personales.

Junto a estas cintas, el público podrá ver también 'El olivo' (2016), fábula sobre la memoria, los vínculos familiares y la defensa del territorio; 'La boda de Rosa' (2020), comedia sobre la libertad personal reconocida con dos Premios Goya; y 'Soy Nevenka' (2024), aproximación al caso de Nevenka Fernández y a las consecuencias de enfrentarse al acoso y al abuso de poder.

A lo largo de su carrera, la cineasta ha recibido también otros reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Su trabajo ha estado presente en algunos de los principales festivales nacionales e internacionales "y ha contribuido a consolidar una mirada cinematográfica reconocible, comprometida y estrechamente vinculada a la realidad social de nuestros días", ha afirmado Moreno.

Bollaín es también una de las socias fundadoras de la Asociación de

Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que desde 2006 trabaja con el objetivo de fomentar una presencia equilibrada de las mujeres en el sector audiovisual y promover una representación más diversa en el cine y los medios.

VÍNCULO CON VALÈNCIA Y LA COMUNITAT VALENCIANA

La relación de Iciar Bollaín con la Comunitat Valenciana se hizo especialmente estrecha con 'La boda de Rosa' (2020), una producción con participación valenciana del Institut Valencià de Cultura y Turanga Films que se rodó íntegramente en el territorio, con localizaciones en València, Benicàssim y otras localidades de la provincia. La propia cineasta destacó la 'luminosidad, bullicio y alegría de vivir' de València y Benicàssim como elementos que quiso trasladar a la película.

El vínculo prosiguió con el preestreno de la película en la Filmoteca d'Estiu, en agosto de 2020, al que asistieron Bollaín y el equipo del filme. 'El olivo' (2016), rodada también parcialmente en la provincia de Castellón, y la posterior presentación de 'Maixabel' en la Filmoteca Valenciana consolidan una relación de la cineasta con la Comunitat y sus instituciones que encuentra ahora un nuevo punto de encuentro con la Palmera de Honor de la 41ª Mostra de València.