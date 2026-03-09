La III JornadaxPalestina llena este sábado el Castillo de Alaquàs de música, pensamiento crítico y solidaridad

III JornadaxPalestina - JORNADAXPALESTINA

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de músicos Sedajazz, referente internacional de la escena jazzística, acogerá la celebración de la III JornadaxPalestina el próximo sábado 14 en el Castillo de Alaquàs (Valencia). Esta iniciativa solidaria pretende canalizar el apoyo del tejido cultural valenciano hacia el pueblo de Gaza a través del envío de ayuda humanitaria.

Desde las 10.30 horas hasta la noche, el pueblo de l'Horta Sud se transformará en un espacio de resistencia cultural donde la música, el arte textil, la gastronomía y el pensamiento crítico convergerán para visibilizar la situación en Palestina y celebrar la resiliencia de su población, avanzan los organizadores.

La jornada ofrecerá un abanico sonoro que abarca desde el jazz hasta el indie y el rap. Entre las agrupaciones confirmadas destacan la Jove Big Band de Sedajazz, la Happy Band, los Splash Roasters y Roxie Heart, que tocarán en los escenarios habilitados.

Además de la música, el programa incluye actividades formativas y creativas como los talleres Cartas a Gaza (infantil), Bordado Palestino (por Tatreez Valencia) y Pintura sobre Tela (Espontánea Laboratorio Textil), así como un mercadillo con venta de productos solidarios durante todo el día.

La III JornadaxPales5na no solo busca la recaudación económica, sino también la sensibilización política y social. Por la mañana, una mesa redonda reunirá a colectivos como VocesxPalestina, BDSPV, Red Universitaria X Palestina y la Global Sumud Flotilla.

Por la tarde contará con conexiones internacionales de alto valor testimonial: Yanal Staiti (Al Kamandjati) ofrecerá la charla online 'La enseñanza musical en Palestina' y el director de la asociación Freunde Palästinas compartirá la situación actual en el terreno.

El cierre correrá a cargo de la activista Salma Alhakim, quien presentará la película 'La Torre', seguida de un coloquio online con su director, Mats Grorud.

En esta ocasión, la recaudación obtenida se distribuirá entre las organizaciones Comité de Apoyo Palestino, Al Kamandja5 y Freunde Palästinas. Desde Sedajazz invitan a toda la ciudadanía a participar en este encuentro que busca "celebrar la resiliencia y la vida del pueblo pales5no frente al sufrimiento actual" a causa del genocidio perpetrado por Israel.