IIS La Fe crea la primera Comisión Ciudadana estable de la Comunitat para sumar la voz de pacientes a la investigación

Comisión Ciudadana - GVA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha constituido su Comisión Ciudadana, un nuevo órgano estable de participación social orientado a incorporar la perspectiva de los pacientes y la ciudadanía en ámbitos concretos de la actividad investigadora del instituto, según ha informado el centro en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Participación Ciudadana e Impacto Social 2026-2030 y refuerza la transparencia, la comunicación accesible y la orientación al impacto social de la investigación biomédica del centro.

La puesta en marcha de esta Comisión sitúa al IIS La Fe como "referente" en participación ciudadana en investigación sanitaria y convierte esta iniciativa en la primera comisión ciudadana estable e institucionalizada de estas características en la Comunitat Valenciana, en continuidad y ampliación del modelo de participación que el instituto ya venía desarrollando en convocatorias internas.

El acto de constitución ha contado con la participación de la directora general de Investigación e Innovación, Mariola Penadés Fons, y de la directora científica del IIS La Fe, Pilar Nos Mateu.

La Comisión Ciudadana nace con el objetivo de contribuir a que la investigación del IIS La Fe sea "más comprensible" para la sociedad, "más relevante para pacientes y ciudadanía, más conectada con el entorno y más orientada al impacto social", han apuntado desde el instituto. "Todo ello desde el enfoque de ciencia abierta, que busca acercar la actividad investigadora a la ciudadanía e incorporar la perspectiva social también en los procesos internos del instituto", han añadido.

Entre sus principales funciones, la Comisión Ciudadana realizará aportaciones prácticas en cuatro grandes ámbitos: la evaluación ciudadana de proyectos en convocatorias internas, la formulación de recomendaciones sobre líneas y programas del IIS La Fe, el impulso de una comunicación científica más clara, inclusiva y útil, y el fortalecimiento del vínculo del Instituto con asociaciones, colectivos y ciudadanía.

La directora general de Investigación e Innovación ha señalado que integrar la perspectiva de la ciudadanía en la investigación "no solo mejora la legitimidad del sistema, sino que contribuye a orientar mejor los esfuerzos científicos hacia retos y necesidades reales".

Por su parte, la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Pilar Nos, ha subrayado que la constitución de esta Comisión Ciudadana "supone un paso estratégico para el instituto, porque nos permite incorporar de forma estable la voz de pacientes y ciudadanía a nuestra actividad investigadora". Asimismo, ha añadido que el objetivo es "desarrollar una investigación biomédica excelente, pero también más cercana, más comprensible y más alineada con las necesidades reales de la sociedad".

ABIERTA Y RESPONSABLE

La composición de la Comisión responde a una voluntad de pluralidad y representatividad social, gracias a la incorporación de perfiles vinculados a la oncología pediátrica y de adultos, enfermedades raras, ELA, pacientes expertos, participación comunitaria, educación, comunicación científica y entorno social.

Entre los perfiles y entidades representadas figuran la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, la Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington y perfiles de pacientes expertos en enfermedad crónica y cáncer, representantes del ámbito de la educación y participación comunitaria, de comunicación científica y del ámbito del deporte y entorno social.