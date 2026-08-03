El IIS La Fe y la UV desarrollan una fórmula que protege al organismo frente a la radiación ionizante

La doctora Alegría Montoro - GVA

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) y la Universitat de València (UV) han desarrollado una formulación innovadora con "potencial" para proteger al organismo frente a los daños causados por la radiación ionizante. El avance ha sido protegido mediante una patente europea y supone "un nuevo paso en una línea de investigación con posibles aplicaciones en el campo biomédico y biotecnológico".

Según explican los impulsores del proyecto en un comunicado, la composición combina pterostilbeno y silibinina, "dos compuestos con propiedades de interés biomédico", y contempla además la posible incorporación de "otras moléculas complementarias para reforzar tanto la protección antes de la exposición a la radiación como la recuperación posterior del daño biológico".

Se trata de "una estrategia con potencial radioprotector y radiomitigador, es decir, pensada tanto para prevenir como para reducir los efectos biológicos de la radiación", han explicado La Fe y la UV. La radiación ionizante es una forma de energía utilizada en los rayos X y en determinados tratamientos de radioterapia, que puede dañar células y tejidos cuando la exposición es elevada.

Asimismo han asegurado que el desarrollo de esta fórmula "resulta especialmente relevante porque este tipo de radiación puede causar daños importantes en órganos y tejidos, tanto en determinados contextos clínicos como en situaciones accidentales, y porque siguen existiendo importantes necesidades médicas no resueltas en este ámbito".

"A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, todavía no existen tratamientos plenamente eficaces frente a exposiciones elevadas, incluidas las que pueden provocar síndrome de irradiación aguda, con afectación hematopoyética y gastrointestinal", han indicado.

La formulación ha sido protegida mediante la patente europea 'Compositions and methods for preventing, ameliorating or reducing radiation-induced diseases', lo que "refuerza el valor científico, innovador e internacional de esta línea de investigación".

UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CON RECORRIDO

La Generalitat ha destacado que en paralelo al desarrollo y la protección de esta tecnología, la colaboración entre el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y la Universitat de València ha seguido aportando "resultados científicos con potencial aplicación biomédica".

Entre ellos, ha subrayado, "destaca un estudio preclínico sobre una terapia oral basada en pterostilbeno y silibinina que logró aumentar la supervivencia en ratones hasta un 90% tras una dosis letal de radiación ionizante, sin reducir la eficacia de la radioterapia frente a tumores muy agresivos".

Aunque estos resultados se encuentran todavía en fase preclínica, "refuerzan el interés de una línea de trabajo que no se limita a ampliar conocimiento científico, sino que busca también transformarlo en soluciones con potencial impacto en salud."

La tecnología protegida contempla posibles desarrollos como producto farmacéutico, nutracéutico, cosmético o alimentario, con distintas vías de administración, incluido el uso tópico, especialmente relevante para la protección de piel y mucosas en determinados contextos clínicos.

La investigadora del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe y del grupo de investigación GIBI230 del IIS La Fe, Alegría Montoro, ha explicado que esta amplitud de posibles usos convierte esta línea de trabajo en "un ejemplo de innovación traslacional con capacidad de conexión entre laboratorio, entorno clínico y tejido productivo".

CIENCIA, HOSPITAL E INNOVACIÓN

La UV y el IIS La Fe han explicado que la actividad de transferencia derivada de esta línea de investigación "ha favorecido además la colaboración con CIRCE Health Science, empresa biotecnológica orientada al desarrollo de soluciones relacionadas con la resiliencia celular y el envejecimiento saludable".

Parte del conocimiento generado en el marco de la colaboración entre ambas ha contribuido al desarrollo de productos comercializados bajo la marca IOVE. La invención "visibiliza el trabajo colaborativo desarrollado entre el IIS La Fe, la Universitat de València y el entorno de transferencia e innovación".

Por parte del IIS La Fe, figura como inventora la doctora Alegría Montoro Pastor, del Laboratorio de Biodosimetría del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe e investigadora del grupo GIBI230 del IIS La Fe.

En paralelo en la UV, los inventores son José María Estrela, Elena Obrador y Rosario Salvador, integrantes del grupo de investigación Unitat de Fisiopatologia Cel·lular (UFC), del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, al que también pertenece Alegría Montoro.

Además de la patente concedida en Europa, la invención cuenta con protección o extensión en distintos países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Corea, Australia, Canadá, China o México, "lo que refuerza la dimensión estratégica e internacional de la protección intelectual obtenida", han añadido.