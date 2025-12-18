Il Volo repetirá parada en el Roig Arena el 31 de octubre de 2027 - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El trío italiano Il Volo, que en la noche de este jueves actúa en el Roig Arena, volverá al recinto valenciano el 31 de octubre de 2027 dentro de su World Tour 2026-2027, según ha informado la organización a través de un comunicado.

Con una trayectoria marcada por la fusión entre tradición lírica y sensibilidad pop contemporánea, Il Volo presentará en 2027 un show de gran formato diseñado para arenas y recintos de alta capacidad, combinando grandes clásicos italianos, repertorio de inspiración operística y piezas emblemáticas que han definido su identidad artística a lo largo de los años.

La parada en el Roig Arena se integrará en una producción renovada, con un enfoque escénico pensado para maximizar la experiencia del público: potencia vocal, momentos íntimos, narrativa musical y un repertorio capaz de conectar distintas generaciones en un mismo concierto.

Asimismo, las entradas para el concierto de Il Volo ya están a la venta en la web www.roigarena.com.