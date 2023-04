Illueca acusa a Compromís de bloquear un acuerdo con Podemos para no perder "apoyo mediático y complicidad con el PSOE"

Confía en confluir con EUPV en las autonómicas y descarta que su apoyo a Sumar pueda dificultarlo



VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y candidato de Podem a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, ha acusado este lunes a Compromís y a otras fuerzas que apoyan a Sumar, la plataforma que impulsa Yolanda Díaz para las elecciones generales, de "bloquear" un acuerdo con Podemos tanto a nivel autonómico como estatal para "no perder los enormes apoyos mediáticos que tienen y la complicidad con el Partido Socialista".

Así se ha posicionado, a preguntas de los periodistas tras hacer balance de su año y medio como conseller de Vivienda, un día después del acto en el que Díaz oficializó su candidatura a las generales sin el apoyo de los dirigentes de Podemos, que insisten en cerrar un acuerdo de primarias para respaldarla.

"El problema no está en Podemos, habría que ver si existen diferentes posiciones en Sumar", ha sostenido Illueca, defendiendo que en esta plataforma hay fuerzas que "honestamente" quieren aliarse con la formación 'morada' mientras "otras como Compromís están bloqueando ese acuerdo en la Comunitat Valenciana y en el ámbito estatal" dentro de "una operación política que tiene ya muchos frentes".

A su juicio, es evidente que si hubiera una alianza con Podemos "algunos perderían los apoyos mediáticos y las complicidades con el PSOE que no tienen". "Y no están dispuestos -ha insistido-, por eso están bloqueando algo tan sencillo como una metodología (de primarias) que favorezca la unidad".

Illueca ha puesto como ejemplo las reacciones que generaron sus críticas al presidente de Mercadona, Juan Roig, ya que "los que primero salieron a defenderlo fueron Compromís y Joan Baldoví" -candidato de la coalición valencianista a la Generalitat- o el hecho de que "hasta Mónica Oltra -exvicepresidenta del Consell- manifestara su asombro con la postura de Compromís sobre la ley del 'solo sí es sí'".

También lo ha ligado con la "manipulación" del último sondeo del CIS para "restar votos a Unidas Podemos", con "las declaraciones de una periodista pillada in fraganti diciendo que el problema es que Podemos existe" o con el hecho de que "el PSOE postergara la presencia de la ministra Ione Belarra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para defender su ley más importante en la legislatura".

"SOSPECHA" QUE COMPROMÍS NO SALDRÁ BIEN PARADO

Dicho todo esto, ha mostrado su confianza en que pueda haber un acuerdo de primarias en el seno de Sumar para lograr "la mejor alianza posible", no ha querido concretar si ha trasladado esta postura a Díaz y ha deslizado que "sospecha" que Compromís no logrará rédito electoral por no aliarse con Podemos. "Pero cada uno es libre de hacer lo que considere", ha añadido.

En clave autonómica, sobre si la ausencia de Podemos en el acto de Sumar podría restarles apoyo, Illueca ha recordado que queda toda la campaña electoral y "mucha tela por cortar", además de asegurar que están centrados en su proyecto y que "el veredicto lo dirán los ciudadanos".

"Las próximas elecciones autonómicas solo se pueden ganar por la izquierda. Solo hay una fuerza en la Comunitat con capacidad de movilizar a los sectores desencantados y a la juventud y se llama Podemos", ha reivindicado, remarcando que no está "haciendo estrategia electoral" y que respeta a sus socios de gobierno.

Por otro lado, respecto a las negociaciones con Esquerra Unida para confluir en las autonómicas, el candidato de Podem ha defendido que las relaciones gozan de "buena salud", ha confiado en seguir dialogando hasta llegar a un acuerdo "satisfactorio para todos" y ha descartado que el apoyo de cargos de EUPV a Sumar pueda dificultarlo.