La imagen como patrimonio cultural y la IA centran el Congreso Universitario de Historia Comarcal en València

Archivo - Imagen de un congreso comarcal - CUHC - Archivo

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Valencia acogerá entre miércoles 22 y el jueves 23 de abril el XI Congreso Universitario de Historia Comarcal (CUHC), que este año analizará el papel de la imagen en la historia, su construcción cultural, su función identitaria y su relación con la inteligencia artificial.

El encuentro se celebrará en el edificio de Santa Úrsula, en la calle Guillem de Castro de València, bajo el título 'La imagen en la historia: solidez, hegemonía e interrogantes', según ha explicado la organización del evento en un comunicado.

El director del congreso, Francisco Cardells, ha señalado que esta edición pretende "abordar la imagen como un patrimonio cultural humano que condiciona la forma de conocer, recordar y representar la realidad". Según ha indicado, el programa "plantea un diálogo entre historia, antropología, arte, comunicación y nuevas tecnologías".

Cardells ha explicado que la imagen "ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, pero en la actualidad tiene una presencia central en todos los ámbitos y condiciona tanto la percepción social como la construcción del conocimiento".

REPENSAR EL FUTURO DE LA IMAGEN

El director del CUHC ha advertido además de que "la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial obligan a repensar el futuro de la imagen, su autenticidad y el mantenimiento de las particularidades culturales y territoriales".

El programa reunirá a especialistas del ámbito cultural, universitario e institucional en mesas redondas y conferencias sobre cine, arte, patrimonio, religiosidad, fiestas, indumentaria, deporte, comercio e imagen sanitaria.

CULTURA, PATRIMONIO Y CINE

Entre los participantes figuran la directora de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, Sara Mansanet; el exdirector de Cinema Jove Rafa Maluenda; las profesoras María Lara y Laura Lara; el fundador y consejero delegado de Quibim, Ángel Alberich; el presidente de la Asociación Futbolistas Valencia CF, Fernando Giner; y la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana.

La programación incluye además visitas guiadas al Museo Diocesano de la Catedral de València y a la iglesia de los Santos Juanes.

La clausura del congreso abordará la aplicación de la imagen en la sanidad del futuro y el impacto de la inteligencia artificial en la producción y recepción de imágenes.