El impacto del turismo de congresos, reuniones y eventos alcanza en Alicante los 6,4 millones de euros en medio año

El impacto del turismo de congresos, reuniones y eventos corporativos alcanza los 6,4 millones en medio año en Alicante - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El impacto económico del turismo de congresos, reuniones, eventos e incentivos (MICE) alcanza los 6,4 millones de euros en la ciudad de Alicante durante el primer semestre del año, según los datos que maneja el Patronato de Turismo Alicante City&Beach.

En concreto, el primer semestre de 2025 se ha cerrado con 42 congresos y reuniones, y 201 eventos corporativos con cerca de 17.000 participantes, según ha precisado el consistorio de Alicante en un comunicado.

La ciudad espera cerrar el año con 62 congresos y reuniones, mientras que ya tiene programados una veintena para 2026 y 2027 al margen de eventos corporativos que aumentarán a lo largo del año.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado la "importancia" de apostar por el turismo MICE, que "no solo supone un impacto económico de primer nivel para la ciudad, sino que promueve un turismo de calidad porque genera intercambio de conocimiento y sinergias que, aunque no sean cuantificables económicamente, son muy positivas y enriquecedoras".

Asimismo, la edil ha puesto en valor "la importante labor que desempeña Alicante Convention Bureau gracias a la implicación del sector".

"Otro buen dato es la cada vez mayor penetración del mercado internacional en el turismo MICE alicantino", ha resaltado. En este sentido, durante el primer semestre del año se han celebrado 78 eventos corporativos internacionales y seis congresos y reuniones.

EVENTOS

Para el segundo semestre del año están previstas citas "importantes" como el European Drosophila Reserach Conference que reunirá a 800 personas en el ADDA del 25 al 28 de septiembre; el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, con 250 profesionales en el ADDA del 22 al 24 de octubre.

También se celebrará el Congreso Alicante Capital Histórica del Vino en el Mediterráneo, con 200 asistentes en el MARQ del 29 al 31 de octubre; el Congreso Mundial de Marketing Social con 400 personas en la Universidad de Alicante del 5 al 7 de noviembre y el Congreso de la Asociación de Endodoncia, del 30 octubre a 1 noviembre con 1.200 personas en el ADDA que será el "más numeroso del año".

De cara a 2026, Alicante acogerá en enero el Congreso de la Real Academia de la Sociedad Matemática Española con una asistencia prevista de 500 personas; la Convención Internacional de Arquitectura Técnica, con 500 personas en el mes de mayo en el ADDA y el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, previsto para junio 2026 con otras 500 personas también en el Auditorio Provincial. Por su parte, en 2027 se celebrará el Congreso de Ingeniería del Transporte, entre otros.