Importaco activa su plan de continuidad del negocio tras el incendio de su planta de almendras en Vall d'Alba(Castellón)

Planta donde se declaró el incendio - IMPORTACO

CASTELLÓ 13 May. (EUROPA PRESS) - -

Importaco ha activado su plan de continuidad del negocio tras el incendio declarado ayer en sus instalaciones de procesamiento de almendra en Vall d'Alba (Castellón). La compañía ha lanzado un mensaje de serenidad, responsabilidad y compromiso a sus trabajadores, clientes, proveedores y al conjunto de la sociedad.

Según ha indicado en un comunicado, gracias a la rapidez y profesionalidad de los equipos de Importaco, no se ha producido ningún daño personal. "La correcta aplicación de los protocolos de evacuación permitió desalojar las instalaciones con rapidez y seguridad", ha añadido.

La compañía ha expresado su más "profundo y sincero" agradecimiento a los Bomberos de la Diputación de Castellón, a los servicios de emergencias, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las autoridades locales por "su esfuerzo y coordinación para controlar el incendio y garantizar la seguridad en el entorno".

Asimismo, Importaco ha agradecido las numerosas muestras de apoyo, cariño y solidaridad recibidas en las últimas horas. Importaco trabaja ya en un plan de recuperación y reconstrucción de su capacidad productiva, "con el firme compromiso de apoyar a sus trabajadores, garantizar la continuidad de la actividad y mantener su apuesta industrial.

En palabras del presidente de Importaco, Toño Pons, "hoy es un día difícil, pero Importaco es, por encima de todo, su equipo humano". "Nuestra prioridad absoluta es y seguirá siendo el apoyo a nuestros empleados. Vamos a poner todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad lo antes posible", ha dicho.

A pesar de la magnitud de los daños materiales, que todavía están siendo evaluados, Importaco activó desde el primer momento su plan de continuidad de negocio. La compañía ha señalado que, gracias a la solidez de su red productiva, reorganizará "de inmediato" la producción de almendra entre otros centros de producción para garantizar el servicio habitual a sus clientes y asegurar la continuidad del suministro.

"Importaco ha demostrado en otras situaciones complejas su capacidad de resiliencia y superación. Afrontamos este momento con responsabilidad, unidad y una clara voluntad de futuro", ha concluido Toño Pons.