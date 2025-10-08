Impulsalicante logra 33 inserciones laborales con las Lanzaderas de Empleo

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante) ha alcanzado las 33 inserciones laborales con las Lanzaderas de Empleo de los Hubs de Activación de la Empleabilidad que promueven junto a las fundaciones Santa María la Real e Iberdrola España.

Actualmente hay 40 participantes: 25 mujeres y 15 hombres en desempleo, mayores de 20 años, con varios niveles formativos, desde educación secundaria obligatoria (ESO), formación profesional (FP) y bachillerato hasta estudios universitarios.

Así lo ha anunciado la concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, al finalizar una visita institucional con los responsables de ambas fundaciones, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"La agencia local de desarrollo es un ente municipal aglutinador de todas las sinergias que se realizan para el fomento del empleo, siempre con esa perspectiva social dirigida a ayudar a las personas desempleadas y a los colectivos más desfavorecidos", ha apuntado.

Y ha agregado: "Estos Hubs de Activación de la Empleabilidad que promueven las fundaciones Santa María la Real e Iberdrola España están ayudando a muchas personas a completar su formación y orientación laboral consiguiendo muy buenos resultados".

La técnica de intermediación laboral de Fundación Santa María la Real, Rosa María Fernández; la responsable del Área Social en Fundación Iberdrola España, Julia Cuevas, y la concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante, María del Carmen de España, han mantenido este miércoles un encuentro presencial con las personas integrantes de las nuevas Lanzaderas de Empleo del proyecto Hubs de Activación de la Empleabilidad en Alicante.

El objetivo de la visita ha sido conocer a sus participantes, tomar nota de las actividades que han desarrollado desde junio y de las que tienen previstas hasta noviembre para "reactivar su búsqueda de trabajo, mejorar su empleabilidad con nuevas técnicas y tendencias del mercado actual", así como "fomentar su inserción laboral".

Los Hubs de Activación de la Empleabilidad están impulsados por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003) y también con la cofinanciación del Ayuntamiento de Alicante.

PERFILES DIVERSOS

De entre los 40 participantes, hay quien busca su primer trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, como administración, sanidad, investigación, atención al cliente, limpieza o educación, entre otros. Además, 33 de sus participantes ya han mejorado su situación laboral al encontrar trabajo por cuenta ajena.

Varias personas participantes han relatado cómo están viviendo la experiencia en la Lanzadera de Empleo y cómo les está ayudando a mejorar su autoestima y a recuperar la ilusión. A la visita han asistido participantes de la Lanzadera de Empleo Activa, la Lanzadera de Empleo Despega y la Lanzadera de Empleo Nómada.

En cada equipo han desarrollado ya dinámicas de inteligencia emocional para desarrollar un plan de prospección laboral y enfocar su objetivo profesional, han conocido nuevas herramientas digitales para la búsqueda de empleo o modernizar su currículum y han podido adquirir "nuevos conocimientos" para optar a puestos "emergentes" del mercado laboral actual.

En las próximas semanas continuarán las actividades, entre las que están un ensayo de entrevistas para ganar seguridad en los procesos de selección, la elaboración de mapas de empleabilidad con empresas de su interés o la asistencia a ferias de empleo, congresos y encuentros profesionales para darse a conocer y ampliar su red en contactos. Todo ello, les permitirá "enfocarse en su gran meta", que es la inserción laboral.

COLABORACIÓN Y EMPLEABILIDAD

Por su parte, la responsable de Desarrollo Territorial del Área de Empleo e Inclusión Social en Fundación Santa María la Real, Sonia González, ha felicitado a las personas participantes "por haber demostrado su evolución desde que comenzó el programa, así como el espíritu de colaboración que han impulsado con su equipo hacia la búsqueda de empleo".

"En las siguientes semanas podrán seguir reforzando su salida al mercado laboral con los nuevos recursos adquiridos en la lanzadera de empleo para mostrar a las empresas todo su talento", ha resaltado González.

En esta línea, la responsable de Acción Social y Formación e Investigación de Fundación Iberdrola España, Teresa Rodríguez de Tembleque, ha aseverado que su entidad cree "firmemente" en "la necesidad de apoyar la formación y la empleabilidad, a través de este tipo de proyectos, para que cada persona pueda contribuir con su talento a construir una sociedad más justa y más sostenible". El programa mantiene abierta la inscripción en este territorio para poder participar.