Impulsan en València un sistema de alerta temprana de inundaciones con tecnología espacial

Archivo - Vista de una grúa retirando coches tras el paso de la DANA en el barrio de la Torre de València tras el paso de la DANA, a 31 de octubre de 2024. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital, participa en el proyecto europeo Floodwise-Flood Warning through an Integrated System for Early Detection in the Metropolitan Area of Valencia. Se trata de una iniciativa de innovación tecnológica orientada a reforzar la resiliencia climática del territorio frente a episodios extremos de inundaciones.

En un comunicado, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha subrayado que la selección del proyecto por parte de la European Space Agency (ESA) y la Agencia Espacial Española "confirma que València está en la vanguardia europea de la innovación aplicada a los retos climáticos, demostrando cómo la colaboración entre ciencia, empresa y administración permite anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía".

El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria de la Agencia Espacial Española y la ESA dentro del programa GSTP Element 1 Building Blocks (BB) Call - Climate Events Initiative (CEI), que impulsa el desarrollo de capacidades espaciales aplicadas a la prevención, mitigación y recuperación de eventos climáticos extremos.

Con un presupuesto total de 750.000 euros y una duración de 18 meses, Floodwise está liderado por GMV, en consorcio con el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV), Vizzuality, Meteoclim y el propio Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital.

UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA CON HASTA 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema piloto integrado de alerta temprana para prevenir las posibles inundaciones que puedan afectar al área metropolitana de València (es el caso de las zonas de los barrancos del Carraixet, el Poalet y el Poyo, así como de la cuenca baja del Turia). Dicho sistema combinará datos satelitales de observación de la tierra, predicción meteorológica probabilística e inteligencia hidrodinámica avanzada.

Esta integración permitirá generar alertas entre 72 horas y hasta 15 días antes de posibles episodios extremos, lo que mejorará significativamente la capacidad de anticipación ante situaciones críticas.

"Tener esa capacidad de reacción nos ayudará a prevenir episodios de clima adverso como una dana, y a tomar decisiones efectivas, minimizar los daños y proteger a la ciudadanía en tiempo real", ha añadido Llobet.

El sistema incorporará mapas dinámicos de riesgo y simulaciones hidrológicas de alta precisión, lo que facilitará la toma de decisiones en la planificación urbana, la gestión de infraestructuras y la coordinación de emergencias.

VALÈNCIA INNOVATION CAPITAL, PUENTE ENTRE CIENCIA Y CIUDAD

Según la concejala Paula Llobet, València Innovation Capital actúa como socio institucional clave, puesto que conecta el desarrollo tecnológico con las necesidades reales del territorio. Su papel se centra en definir los requisitos urbanos junto a los servicios municipales y de emergencia, coordinar el ecosistema de actores en resiliencia climática e integrar los resultados del proyecto en la estrategia de innovación urbana de la ciudad, de forma que se asegure su aplicación directa en la mejora de la gestión pública.

Floodwise tendrá un impacto directo en la capacidad de anticipación y gestión del riesgo de inundaciones en València y su área metropolitana, así como reducirá el impacto sobre infraestructuras críticas y viviendas.

Al mismo tiempo, mejorará la coordinación de emergencias, fortalecerá la planificación urbana basada en riesgo climático y aumentará la capacidad de adaptación de la ciudad frente al cambio climático. El proyecto se enmarca en una nueva generación de soluciones basadas en tecnología espacial aplicada a la gestión urbana.

"La combinación de datos satelitales, inteligencia artificial y modelos físicos avanzados permitirá progresar hacia sistemas de predicción más precisos, operativos y escalables, consolidando a València como ciudad laboratorio en innovación climática dentro del ecosistema europeo de tecnología espacial", ha remarcado el profesor líder del equipo del IIAMA-UPV.