Un incendio en el aparcamiento del aeropuerto de Manises deja cuatro vehículos afectados

Archivo - Panel aeropuerto de Manises - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en el aparcamiento del aeropuerto de Manises (Valencia) ha dejado cuatro vehículos afectados, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se originó anoche en la planta 0 del aparcamiento del aeropuerto y afectó a cuatro vehículos. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) activó la Emergencia Situación 0 del Plan Especial Aeroportuario de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, los bomberos del Consorcio activaron a efectivos en la zona para trabajar conjuntamente con los bomberos del aeropuerto, han indicado las mismas fuentes.

Desde el Centro de Operaciones del Aeropuerto informaron de que anoche no hubo afectación al tráfico aéreo. Tras ello, los bomberos dieron por extinguido el incendio.