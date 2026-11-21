Un incendio declarado esta madrugada en el parking de un restaurante de la localidad castellonense de Torreblanca ha afectado a cuatro camiones, que han quedado totalmente calcinados- CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

CASTELLÓ, 21 (EUROPA PRESS)

Un incendio declarado esta madrugada en el parking de un restaurante de la localidad castellonense de Torreblanca ha afectado a cuatro camiones, que han quedado totalmente calcinados.

Según detalla el Consorcio Provincial de Bomberos, los hechos se han registrado a las 05.30 h de la madrugada y hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de bomberos y una unidad de mando de los parques de Plana Alta y Baix Maestrat.

Allí, han iniciado las tareas de extinción del incendio de cuatro camiones articulados estacionados en el aparcamiento de este restaurante de la N-340.

Los bomberos apuntan que estos vehículos "ya sufrieron un incendio la madrugada del pasado jueves". En aquella ocasión, se habían visto afectados parcialmente los cuatro remolques y una cabeza tractora, mientras que en este segundo incendio los vehículos han resultado completamente calcinados. Los trabajos de extinción se han prolongado hasta la mañana del sábado.

También durante la madrugada, a las 05:35 h, pero esta vez en la población de Almassora, los Bomberos de la Diputación de Castellón han intervenido, con efectivos del parque Plana Baixa, en un incendio que ha calcinado un total de cinco vehículos estacionados en un solar urbano ubicado en la calle Virgen de Gracia.

Han actuado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de Plana Baixa. El fuego ha afectado cinco vehículos, concretamente cuatro coches y una furgoneta. Se ha evitado la propagación a las viviendas colindantes por lo que, afortunadamente, no ha resultado afectada tampoco ni ninguna persona.