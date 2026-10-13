Un incendio de cañas obliga a cortar la circulación en la CV-312

Un incendio de cañas declarado este martes ha obligado a cortar la circulación en la CV-312, vía de acceso a la V-21, en sentido hacia la localidad valenciana de Sagunt. - POLICÍA LOCAL ALBORAIA

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de cañas declarado este martes ha obligado a cortar la circulación en la CV-312, vía de acceso a la V-21, en sentido hacia la localidad valenciana de Sagunt.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, de los Bomberos de València y agentes de la Policía de Alboraia, según informa este último cuerpo de seguridad.

El fuego se ha iniciado en un solar próximo a los antiguos cellers de Vinival y ha provocado la interrupción del tránsito en la citada vía, detallan las mismas fuentes.