Un incendio daña gravemente el Centro Astronómico del Alto Turia y destruye equipamiento científico

Imagen de las consecuencias del fuego - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ASTRONOMÍA

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado alrededor de las 8.20 horas el pasado 29 de marzo afectó gravemente al edificio Ángel Flores del Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT), situado en la localidad valenciana de Aras de los Olmos, perteneciente a la Asociación Valenciana de Astronomía.

El fuego y el humo arrasaron en pocos minutos tanto las instalaciones como parte esencial del equipamiento científico del observatorio, dejando inutilizados varios telescopios, según ha relatado la Asociación Valenciana de Astronomía en un comunicado.

Entre los equipos afectados se encuentran algunos de los instrumentos más valiosos del observatorio, como un telescopio PlaneWave CDK17, una montura PARAMOUNT ME y una cámara astronómica de alta gama QHY600-PH-M. Asimismo, el incendio inutilizó otros tres telescopios dobson de gran apertura, utilizados principalmente para tareas de divulgación.

Uno de los impactos más graves ha sido causado por el humo y el hollín corrosivo, que ha deteriorado el aluminizado de los espejos de todos los telescopios presentes en el edificio, dejándolos completamente inoperativos.

Además de la pérdida de equipamiento, el edificio ha sufrido importantes daños estructurales. Paredes, techos y cúpula han quedado ennegrecidos, los cuadros y sistemas eléctricos se han visto afectados y parte del suelo de madera de la planta superior ha resultado destruido, lo que obliga a una intervención integral de limpieza, restauración y reconstrucción.

La Asociación Valenciana de Astronomía, entidad responsable del centro, estima que el coste total de recuperación --incluyendo la reparación del edificio y la reposición o restauración de los equipos científicos-- podría ascender a varias decenas de miles de euros.

En estas semanas, el equipo humano del CAAT ha ido avanzando en las tareas de recuperación centradas en retirar escombros y materiales dañados, reparar las instalaciones eléctricas, evaluar el material que pueda salvarse y planificar la vuelta progresiva a la actividad habitual, un proceso que no está siendo nada sencillo dada la magnitud de los daños producidos.

CROWDFUNDING

El Centro Astronómico del Alto Turia es considerado un referente en el ámbito de la astronomía amateur y la divulgación científica, tanto a nivel nacional como internacional, destacando especialmente en la detección y seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos (conocidos como NEOs y PHAs), campo de estudio en el que estaba especializado el principal telescopio afectado por el incendio, el Planewave CDK17.

Ante esta situación, la asociación ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos o crowdfunding con el objetivo de recuperar la actividad científica y divulgativa del centro lo antes posible, y que puede consultarse en su página web.

"Este observatorio no solo es un espacio de investigación, sino también un lugar de encuentro para la divulgación científica, la educación y la pasión por el cielo de todos los valencianos", señalan desde la organización, que hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para superar este duro golpe.