El incendio declarado en un desguace de El Verger evoluciona favorablemente

Incendio de un desguace en El Verger - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles en un desguace del municipio alicantino de El Verger evoluciona de manera favorable, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Por este suceso, en un primer momento las autoridades recomendaron a vecinos y vecinas de la zona afectada que se confinaran en sus viviendas, medida que se levantó posteriormente.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante recibió el aviso del fuego a las 13.56 horas del miércoles, localizado a 200 metros de la calle Elche y entre la N-332.

Ante este incendio, se movilizó una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Dénia, más una BUP del parque de Oliva (Valencia), en cumplimiento del convenio de colaboración de zonas limítrofes.