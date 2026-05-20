El incendio de una nave textil en Villena obliga a desalojar a 20 personas sin causar heridos

Incendio de una nave textil en Villena - CONSORCIO DE BOMBEROS

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una nave industrial dedicada al textil en la localidad alicantina de Villena ha obligado a desalojar de forma preventiva a las cerca de 20 personas que se encontraban en la empresa sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego ha comenzado por causas que se están investigando sobre las 13.15 horas de este miércoles en esta nave situada en el Polígono Industrial Rubial, en la carretera de Caudete.

El incendio se declaró en medio del pleno funcionamiento de la nave, por lo que se procedió a evacuar aproximadamente unas 20 personas que se encontraban en su interior.

La "coordinación" con el personal de la empresa y "la rápida actuación pudo evitar su propagación y males mayores", según las mismas fuentes. El fuego se dio por controlado a la 13.43 horas y por extinguido a las 15.08 horas.

Hasta el lugar se movilizaron una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, y una bomba rural pesada con un sargento, dos cabos y ocho bomberos del parque de Villena y Elda.