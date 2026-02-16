Un incendio obliga a desalojar a los vecinos de un inmueble del barrio Miguel Hernández de Alicante

Archivo - Coche de bomberos del Speis del Ayuntamiento de Alicante, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Alicante han tenido que desalojar a los vecinos de un inmueble del barrio Miguel Hernández de la ciudad como consecuencia de un incendio, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

El fuego se ha originado esta mañana, sobre las 7.30 horas, en un inmueble de la calle Pavía de Alicante, en el barrio Miguel Hernández, por causas que no han sido precisadas.

Como consecuencia del incendio, que ya está controlado, se ha tenido que desalojar el inmueble. Hay varios asistidos por inhalación de humo, han indicado fuentes municipales, que han concretado que en el operativo para sofocar el fuego han intervenido 20 bomberos y agentes de Policía Local.