Un incendio originado esta madrugada en un garaje de Xixona deja múltiples vehículos dañados

Bomberos trabajando para sofocar el incendio
Bomberos trabajando para sofocar el incendio - CONSORCIO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 13 junio 2026 10:47
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   ALICANTE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio que se ha originado esta madrugada en un garaje de la localidad alicantina de Xixona ha dejado múltiples vehículos dañados por las consecuencias del fuego, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

   El aviso se ha notificado sobre las 2.20 horas de esta madrugada y la intervención ha finalizado sobre las 7.30 horas, según fuentes del cuerpo.

   En el garaje afectado, con 51 vehículos en el interior, se detectaron diferentes explosiones y humo. Por ello, se movilizaron cuatro dotaciones de bomberos del Parque de San Vicente y una dotación del Parque de Ibi.

   Como consecuencia del incendio, múltiples vehículos han sufrido daños de distinta consideración por el fuego y el humo. Las labores de lo bomberos han consistido en la extinción de los vehículos afectados y en la posterior ventilación del garaje. Fuentes de este mismo cuerpo han detallado que no ha habido heridos.

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