El incendio en un piso de Aldaia se salda con cuatro heridos, entre ellos un bebé de 11 meses

Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la madrugada del lunes en una vivienda en Aldaia (Valencia) se ha saldado con cuatro personas heridas, entre ellas un bebé de 11 meses, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En concreto, los servicios médicos asistieron a cuatro personas: una mujer de 53 años que fue trasladada al Hospital de Manises por inhalación de humo; otra mujer de 35 años con quemaduras e inhalación de humo llevada a La Fe; un niño de 11 meses afectado por inhalación de humo; y una niña de tres años que también sufrió inhalación y fue dada de alta 'in situ'.

En el operativo sanitario intervinieron dos unidades del SAMU, una unidad SVB, una ambulancia de transporte urgente y equipo médico de Atención Primaria.

El aviso del incendio se recibió a las 3.14 horas de este lunes en una vivienda de la calle Marconi de Aldaia, adonde se desplazaron cuatro dotaciones de Torrent y Paterna, según informó ayer el Consorcio de Bomberos.

El fuego se originó en un dúplex ubicado en la planta baja de una finca de pisos. A la llegada de los bomberos, el incendio estaba muy evolucionado y afectaba a las dos plantas del dúplex.

Los efectivos realizaron una intensa tarea de extinción y de búsqueda y rescate de afectados, además de la evacuación preventiva de las viviendas afectadas por humo. Se proporcionaron capuchas de rescate a varias personas.

Los trabajos de extinción del incendio y ventilación del edificio finalizaron cerca de las 5.30 horas de este lunes.