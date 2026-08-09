El incendio de Tírig afecta a unas 684 hectáreas con un perímetro aproximado de 19 kilómetros

Vista del incendio de Tírig, a 9 de agosto de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego declarado en el término municipal de Tírig (Castellón), que ha obligado a evacuar la localidad de Catí, afecta a unas 684 hectáreas de superficie con un peímetro aproximado de 19 kilómetros, según ha informado este domingo el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la última reunión del Cecopi en la que han participado todas las administraciones y departamentos implicados en la emergencia.

El incendio sigue actualmente activo y en situación 2 de emergencia. A las 16.27 horas se ha mandado un ES-Alert para evacuar el municipio de Catí, según ha recordado el conseller, que ha agradecido a la ciudadanía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el trabajo que han realizado y a la Unidad Militar de Emergencias que ha colaborado en el desplazamiento.

El subinspector jefe del Consorcio de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, ha explicado que actualmente hay dos frentes: el de la zona norte --que comprende el municipio de Catí-- y la zona sur. "Los trabajos estaban siendo bastante favorables. Lo único es que hemos tenido un salto y, por precaución, hemos propuesto a la dirección de la emergencia la evacuación de la población y estamos trabajando allí con todos los medios", ha detallado.

Los efectivos han trabajado para proteger todas las granjas y no ha habido que lamentar ningún daño personal. Respecto de la parte de la zona sur, están protegiendo una zona de una granja, "donde hay un frente de llama muy definido" y en el que han trabajado todos los medios aéreos.

Para esta noche, la previsión es buena, con una humedad relativa del 90 por ciento, lo que "nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio y nos dejará trabajar en condiciones". En total, se mantendrán en la zona 250 efectivos trabajando en la extinción de las llamas.

Rodrigo ha indicado que no se puede dar aún una definición exacta del perímetro, pero sí aproximada, porque el incendio "va progresando poco a poco". "Hacemos vuelos de reconocimiento para ver todo el incendio de forma general y viendo las zonas donde mejor podemos actuar y meter los medios, siempre con la seguridad personal, y ahí en eso nos centramos", ha añadido.

EVACUACIÓN DE CATÍ

Por su parte, el conseller ha apuntado que la evacuación de la población se ha llevado a cabo "con total normalidad y con total colaboración de los ciudadanos que estaban en el día de hoy en el municipio", sin que se hayan producido incidencias. Algunos de ellos han sido trasladados al polideportivo de Xert mientras que otros se han desplazado a viviendas de familiares.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que también ha subrayado la labor ciudadana y de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la evacuación, ha concretado que en estos momentos en el polideportivo municipal hay 32 personas alojadas, según los datos de Cruz Roja, que que otras habían comenzado a salir de la localidad ayer. "Ha sido una evacuación rápida y sencilla", ha subrayado.

El conseller ha agradecido a la alcaldesa de Xert la cesión del espacio y a Cruz Roja Española, cuyo personal va a colaborar en el alojamiento y el avituallamiento para todas las personas que decidan pasar la noche en el polideportivo municipal.

VIENTO

La jornada de este domingo se ha caracterizado por rachas de viento "muy intensas" que han afectado a la evolución del incendio durante la mañana y se han generado columnas de humo "muy elevadas" que "en algún momento no permitían que los vuelos descargaran en el lugar adecuado", ha detallado Valderrama, que ha puesto en valor "todo el trabajo que están haciendo los servicios de extinción de incendios ante esas condiciones de orografía, meteorológicas en un momento determinado y que siguen trabajando intensamente".

"Ya llevamos tres días de trabajo incansable y que han estado dispuestos para proteger también, en primer lugar, a las personas, como siempre decimos, pero también las propiedades y las granjas", ha subrayado, ya que ha recalcado que en el municipio de Catí hay más de 60, a cuyos propietarios ha transmitido un mensaje "de tranquilidad y calma" porque "los servicios de extinción están haciendo una defensa férrea de estas granjas para garantizar que no sean afectadas por incendio".

Valderrama ha recalcado que los vecinos desalojados por el fuego están tranquilos y ha subrayado que ha sido una evacuación "preventiva" porque "había mucho humo y estamos pensando en un aviso de confinamiento con unas medidas claras a nivel sanitario, pero como ha habido un salto en un momento determinado, se ha decidido, hablando con el servicio director operativo, evacuar como una medida preventiva".

Del mismo modo, Bernabé ha pedido a todos los vecinos que "cumplan todas y cada una de las indicaciones" porque la evacuación del municipio era necesaria "por una cuestión preventiva" relacionada con el humo.

"Es necesario cumplirla para que también los medios de extinción y de emergencias puedan hacer su trabajo. Vamos a estar muy pendientes en el municipio por parte de la Guardia Civil para que se cumplan esas indicaciones. Tenemos cortes de la Guardia Civil en todos los accesos al municipio de Catí, por todas las carreteras y por todas las vías. Este es un mensaje para todos los vecinos y vecinas del municipio: tenemos patrullas que estarán toda la noche pendientes también de las casas", ha dicho para transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

Bernabé ha apuntado que la previsión para mañana por la tarde es

"complicada" por tormentas y también por fuertes rachas de viento, de acuerdo con la información de la Aemet, por lo que las circunstancias meteorológicas de los próximos días son "adversas".

En esta línea, Rodrigo ha manifestado que la información que disponen de Aemet es que las tormentas serían "a partir de las 4 de la tarde, por lo tanto tendríamos una franja bastante grande para poder trabajar hasta mediodía". "La sensación que tenemos es muy buena; el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos", ha explicado.

ECLIPSE

La delegada ha hecho referencia al evento del eclipse "donde va a haber una gran movilidad", también en esta zona. Por eso, ha alertado a la población de que este incendio "está activo, que se está trabajando y que se está teniendo en cuenta todas las circunstancias para poderlo atajar lo antes posible", ha incidido y ha pedido a los ciudadanos que se informen "por todos los canales oficiales de toda la información que se vaya suministrando".

"La precaución y la prevención es imprescindible. Y en los comportamientos de los incendios cada vez son acompañados por la climatolog extrema Y eso también requiere una conciencia general y social de las circunstancias extraordinarias que vivimos", ha añadido.

La delegada ha rsaltado que las administraciones han trabajado "juntas, coordinadas y funcionando de manera eficaz" para proteger Catí pero ha hecho un llamamiento a que "esa coordinación y esa unión tiene que ser antes, durante y después". "Necesitamos que todas las fuerzas políticas de este país trabajemos en una coordinación clara y en un acuerdo claro y en un pacto claro contra la emergencia climática que vivimos", ha insistido.