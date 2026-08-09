La Generalitat envía un ES-Alert para ordenar la evacuación de Catí por el incendio de Tírig

Un avión durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig- Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha activado este domingo por la tarde el sistema de aviso a la población ES-Alert para informar de la evacuación del municipio castellonense de Catí a causa de la situación del incendio forestal de Tírig, iniciado el pasado viernes.

El texto del mensaje, enviado sobre las 16.25 horas, es el siguiente: "Alerta de Protección Civil. A causa del incendio forestal, se ordena la evacuación de Catí por la carretera CV-128 o N232 dirección a Xert. Sigan las instrucciones de la Guardia Civil".

La localidad de Catí estaba confinada desde este pasado sábado a causa del incendio de Tírig, cuya superficie afectada asciende a aproximadamente 395 hectáreas y 15 kilómetros de perímetro forestal.

Este fuego, declarado el pasado viernes, sigue activo y continúa en situación 2 del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana.

A las 19 horas de este domingo está prevista otra reunión del Cecopi para actualizar la situación del incendio forestal de Tírig.

Durante esta tarde, los efectivos desplegados en la zona trabajan "intensamente" en el sector de Catí con maniobras de protección de la población y de diversas explotaciones ganaderas. Trabajan conjuntamente el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, los bomberos forestales de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con apoyo de medios aéreos.

LLORCA Y BERNABÉ PIDEN PRECAUCIÓN

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución" y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias en los canales oficiales, a través de un mensaje en redes sociales.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado, también en redes sociales, que es "imprescindible" seguir todas las instrucciones de Guardia Civil: "Mucha precaución, por favor".

Bernabé ha trasladado su reconocimiento y gratitud a los efectivos movilizados y su "cariño" a los vecinos y vecinas afectados. "El Gobierno de España sigue desplegando todos los medios necesarios en la lucha contra el incendio", ha garantizado.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este domingo es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, con posibilidad de tormentas secas en la provincia de Alicante.