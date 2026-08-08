El incendio de Tírig obliga a confinar Catí y la Generalitat envía un ES-Alert a los vecinos afectados

Un avión durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Tírig (Castellón) ha obligado a decretar el confinamiento del municipio castellonense de Catí y la Generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha activado el sistema de aviso a la población ES-Alert para informar a los vecinos afectados.

Según ha informado el CCE, en la alerta de protección civil se informa del confinamiento de esta localidad y se pide a la población que permanezca en interiores. "Cierren puertas, ventanas y ventilación. Apaguen aire acondicionado y extractores, Infórmense por canales oficiales", avisa el mensaje.

Por otro lado, desde la Generalitat se ha informado de que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) prevista en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Tírig se pospone hasta las 19.45 horas.

Los trabajos para controlar los incendios activos en la provincia de Castellón se centran por esta tarde en el fuego del municipio de Tírig, mientras se sigue trabajando en el resto de incendios, con una evolución positiva que ha permitido levantar el confinamiento en Sierra Engarcerán y ha llevado a estabilizar el fuego en Culla.