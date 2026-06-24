Un incendio en Torrent obliga a movilizar seis medios aéreos y a activar la situación 1 del PEIF

Bomberos en las labores de extinción de un incendio, en imagen de archivo- CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación en Torrent (Valencia) originado este miércoles ha obligado a movilizar siete medios aéreos para su extinción y ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) a activar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

El fuego se ha declarado poco antes de las 16.00 horas y también se han activado cuatro unidades de bomberos forestales con autobomba, así como dos dotaciones con un sargento, un coordinador forestal, un técnico forestal y un jefe de sector del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la situación 1 del PEIF, que se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Por otro lado, el CCE también ha informado de que se ha declarado otro incendio de vegetación en Casinos, al que se han movilizado un medio aéreo, una unidad de bomberos forestales y dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia.