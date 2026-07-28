El incendio de la Vall d'Uixó contiene el crecimiento, pero preocupa el humo: "No hay que bajar la guardia"

Imagen del Cecopi en el incendio de Vall d'Uixó - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ, 28B (EUROPA PRESS)

El incendio declarado en al Vall d'Uixó (Castellón) no crece de manera significativa en número de hectáreas arrasadas o perímetro, pero preocupa el humo y la posibilidad de que una inversión térmica provoque que el fuego se reavive. Por eso, la ausencia de llama "da una falsa sensación" ante la cual no se puede "bajar la guardia".

Así se ha puesto de relieve tras la reunión de esta mañana del Cecopi, en el Puesto del Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del siniestro.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha manifestado a los medios de comunicación que "esta noche las condiciones meteorológicas han sido positivas, aunque no tan buenas como esperábamos, ya que no se ha alcanzado el nivel de humedad relativa del 80% como nos decían las previsiones y las temperaturas eran elevadas, pero sí que se ha hecho un trabajo intenso por todos los servicios esenciales".

Ha explicado que se han reforzado los medios terrestres esta noche y van a continuar trabajando en el día de hoy. El operativo tiene a su disposición 34 medios aéreos.

"Los trabajos de la noche nos permiten decir ahora provisionalmente que el incendio no ha avanzado mucho. Se han hecho vuelos de drones conjuntamente entre el servicio de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana y la UME y, aproximadamente, tanto el perímetro como las hectáreas afectadas se mantienen con escasa variación. Yo creo que esa noticia es positiva", ha razonado el conseller.

Sin embargo, ha instado a tener "máxima prudencia". "El incendio sigue activo y no podemos bajar la guardia y así nos lo manifiesta claramente la dirección operativa del incendio: que se tiene que estar trabajando constantemente porque hay rebrotes".

El representante de la Generalitat ha agregado que el número de efectivos supera los 400 y ha recordado que se solicitó al Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil ayuda a comunidades autónomas. En este sentido, ha agradecido "a las CCAA que se han puesto a nuestra disposición --Cataluña, Aragón, Murcia han enviado refuerzos terrestres-- y al Gobierno de España la colaboración constante, así como a las diputaciones y los ayuntamientos para que podamos trabajar incansablemente".

Por su parte, el jefe de la extinción, Fernando Pérez, ha detallado que se ha producido una "inversión térmica y el incendio no es capaz de evacuar el humo, que se está depositando en los valles". "Dependiendo de cómo vaya calentando el sol, esos valles se irán abriendo. Hasta ahora hay zonas que permiten que trabajen los medios aéreos, una solo la parte para los helicópteros, y en alguna pequeña zona los aviones de carga en tierra".

ÁREAS "MÁS SENSIBLES"

Este portavoz ha apuntado al "eje" de Benitandús y Alcudia de Veo como el área "más sensible y que se ha definido como zona de control en caso de que el incendio se reavivase". Eslida, Artana, el eje de Tales a Benitandús, Alcudia de Veo, Alfondeguilla y Tales-Onda-Montí son puntos "sensibles".

"Principalmente, la sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, es decir, su extensión no va creciendo pero va echando humo por lo cual, en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento", avisa.

Pérez ha recalcado que los profesionales trabajan para aprovechar la "ventana de oportunidad" antes de que mañana vuelva una nueva ola de calor. "En las zonas más conflictivas hemos metido todas las brigadas helitransportadas, que son las que más potencial nos dan para acceder a las zonas más difíciles, y el resto de unidades estamos fijando perímetro por partes en función de las prioridades, Cuanto más perímetro tengamos fijo, cara a mañana tenemos mejores perspectivas", ha precisado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha resaltado "el gran trabajo que han hecho todos los medios de extinción esta noche". "Ha sido una noche donde hemos podido escuchar que el perímetro en hectáreas del incendio no ha avanzado, eso

supone que los trabajos en tierra han sido muy productivos y hay que seguir especialmente en el frente que quizá tiene el incendio más activo".

La delegada ha coincidido en recalcar que no hay que dejarse llevar por la sensación "de que estamos saliendo de una situación de incendio activo". "No, el incendio está activo", ha remachado.

"Pedimos por favor a todos y cada uno de los vecinos y vecinas que sean conscientes de que el incendio sigue activo", ha rogado la delegada, que ha vuelto a celebrar "la coordinación" entre Gobierno y Generalitat en las labores de extinción. "El Gobierno de España sigue todo el tiempo que sea necesario y aquí estaremos nutriendo de todos los recursos posibles para hacer frente a este fuego", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que la Guardia Civil está en estos momentos en todas las localidades que están desalojadas para garantizar la seguridad y no se han registrado avisos de robos o pillajes. "Por lo tanto, también quiero transmitir tranquilidad a las personas que están fuera de sus casas porque están protegidas por la Guardia Civil".

Por último, ha instado a "saber y ser conscientes de que las circunstancias en las que hoy vivimos y sufrimos los incendios se deben de combatir desde la prevención, desde las políticas que afrontan las consecuencias del cambio climático y que necesitan de un trabajo coordinado y conjunto".

"Y para eso es imprescindible un consenso, un consenso que vaya mucho más allá de abordar las emergencias, sino también que vaya ligado a la cultura medioambiental de una sociedad, porque lo demás son comentarios de cuñado", ha zanjado.