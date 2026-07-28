El incendio de Vall d'Uixó entra en su cuarto día activo con viento flojo y posibles complicaciones de visibilidad

Incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón). - CONSORCIO BOMBEROS DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en La Vall d'Uixó (Castellón) entra en su cuarto día activo con viento flojo y posibles complicaciones de visibilidad, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por el momento, el fuego tiene un perímetro aproximado de 72 kilómetros y ha calcinado unas 8.500 hectáreas.

Tal y como han indicado las mismas fuentes, la noche ha sido meteorológicamente tranquila, con brisas de tierra flojas y vientos de vertiente descendentes desde las sierras hacia el fondo de los valles de 10 km/h en la zona del incendio.

En la zona del fuego, la humedad está próxima al 80%, superando el 90% en zonas de sierra, y la temperatura de 20ºC en terreno plano, alrededor de 18 en zonas de sierra.

Además, se han formado inversiones térmicas en capas bajas a causa del enfriamiento por radiación nocturna. Junto con el viento flojo a esta hora de la mañana (8 horas), es posible que las condiciones de visibilidad y calidad del aire en la zona del incendio "no sean buenas", ha advertido Aemet.