El incendio de la Vall d'Uixó mantiene desalojados más de una quincena de núcleos urbanos

Incendio Forestal Declarado En La Localidad Castellonense De La Vall D'uixó (Castellón) - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó mantiene desalojados más de una quincena de núcleos urbanos, según los datos actualizados a primera hora de esta mañana por la Diputación de Castellón.

En concreto, siguen evacuados Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, la Vilavella, Artana, Suera, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayodar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y las urbanizaciones de Betxí y zonas de la Vall d'Uixó.

Además, Betxí y la Vall d'Uixó continúan confinados, puntualizan desde la corporación provincial.

Anoche ya se detalló que un total de 16 municipios y barrios habían sido desalojados y alrededor de 15.000 personas evacuadas a causa del fuego, que ha penetrado en el parque natural de la Serra d'Espadà.

Las autoridades instan a la ciudadanía a que no se acerque a la zona afectada y a seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de seguridad.

A las 10.30 horas se han convocado una nueva reunión del Cecopi. Hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se han despalzado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, entre otros dirigentes.