Un incendio en una vivienda de València deja 12 personas heridas, una de ellas con quemaduras

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en una vivienda de la plaza Poeta Badenes de València ha dejado 12 personas heridas, una de ellas con quemaduras de segundo grado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fuego se originó anoche, sobre las 23.40 horas, por causas que no han trascendido, en una vivienda de València.

Hasta la zona se desplazaron dos unidades del SAMU, una unidad SVB, una ambulancia de transporte urgente y un equipo médico de Atención Primaria. Así mismo, acudieron todos los efectivos de bomberos del Parque Sur, han apuntado fuentes municipales.

Los servicios médicos asistieron a doce personas: una de ellas necesitó ser trasladada a un centro hospitalario --que fue rescatada por los bomberos-- y, el resto, fueron dadas de alta 'in situ'.

En concreto, una mujer de 66 años fue trasladada al Hospital La Fe de València en una ambulancia del SAMU por inhalación de humo y quemaduras de segundo grado.

Por otro lado, de las 11 personas que fueron dadas de alta en el lugar, tres de ellas fueron asistidas por ansiedad y las ocho restantes por inhalación leve de humo.

El incendio fue extinguido y se realizaron tareas de ventilación en escalera, vivienda afectada y otras superiores. La casa afectada por el incendio quedó destruida en su totalidad.