Una incidencia en electrificación provoca retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías de Valencia

Archivo - Tren de la red de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en los sistemas de electrificación provoca retrasos esta mañana en los trenes de las líneas C1 y C2 del núcleo de Cercanías de Valencia, según ha informado Cercanías en redes sociales.

En concreto, desde Cercanías se ha indicado sobre las 8 horas que la incidencia registrada entre Silla y Algemesí ha generado diferentes retrasos.

Personal de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabaja esta mañana para solucionar la incidencia "lo antes posible", han indicado las mismas fuentes.