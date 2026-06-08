Una incidencia en electrificación provoca retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías de Valencia

Archivo - Tren de la red de Cercanías
Archivo - Tren de la red de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 8 junio 2026 9:04
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VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en los sistemas de electrificación provoca retrasos esta mañana en los trenes de las líneas C1 y C2 del núcleo de Cercanías de Valencia, según ha informado Cercanías en redes sociales.

En concreto, desde Cercanías se ha indicado sobre las 8 horas que la incidencia registrada entre Silla y Algemesí ha generado diferentes retrasos.

Personal de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabaja esta mañana para solucionar la incidencia "lo antes posible", han indicado las mismas fuentes.

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