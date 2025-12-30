La incidencia de la gripe baja por segunda semana consecutiva y las infecciones respiratorias caen un 25%

Archivo - Baja la incidencia de la gripe en la Comunitat Valenciana - EDUARDO MANZANA/ EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los contagios de gripe han bajado por segunda semana consecutiva en la Comunitat Valenciana con lo que la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) ha caído un 25,3% hasta los 885,9 casos cada 100.000 habitantes frente a los 1.186,5 del periodo anterior.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la última semana del año, la 52º, (del 22 al 28 de diciembre).

De este modo, el pico de la presente campaña se ha alcanzado hasta el momento en la semana 49º del año cuando se llegó a los 1.192,5 casos y la incidencia al cierre de 2025 es la cifra más baja desde la semana 47º, del 17 al 23 de noviembre, cuando se situaba en 787,8 casos. Por su parte, la incidencia nacional, según los últimos datos que corresponden a la semana anterior, a la 51ª, se sitúa en 834,1 casos.

En concreto, la gripe ha bajado un 31,46% al pasar de 333,2 casos por 100.000 habitantes a 227,7 casos. Por su parte, el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis, también ha bajado de 108 casos a 70,9 casos. Por contra, la covid ha subido de 21,4 casos y 26,6 casos.

La incidencia de los virus respiratorios ha bajado en todos los tramos de edades. Así, en el grupo más afectado, los menores de 4 años, ha caído de 4.282,1 casos a 3.114,9 casos, mientras que entre los mayores de 65 años la incidencia ha descendido de 981,7 casos a 746,9 casos.

Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios ha subido de 25,3 casos a 25,7 casos.