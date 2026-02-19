Incliva pone en marcha la tercera edición del 'Proyecto Futura' para el desarrollo de liderazgo de investigadoras

Investigadores del Proyecto Futura - INCLIVA

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, ha puesto en marcha la tercera edición del 'Proyecto Futura' para el desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo de mujeres investigadoras y gestoras de la entidad en su carrera profesional mediante técnicas del coaching individual y de equipos adaptados a la realidad científica.

Este proyecto, promovido por la asociación ASEDEC+I+A (Asociación Española para el Desarrollo Ejecutivo en la Ciencia + la Innovación + el Arte), forma parte del Programa de Liderazgo Femenino de Incliva, que cumple su tercer año, patrocinado por Caixa Popular, 'Embajador de honor de INCLIVA' por su apoyo a la investigación sanitaria.

El Programa de Liderazgo Femenino consta de tres ejes de actuación: uno de capacitación, otro de visibilización y generación de nuevas alianzas y otro de liderazgo, en el que se enmarca el 'Proyecto Futura'.

El eje de capacitación se centra en un paquete formativo dirigido a investigadoras predoctorales y posdoctorales, que incluye cursos sobre presentaciones orales, claves para investigar con éxito, redacción de artículos científicos y elaboración de proyectos de investigación.

El eje de visibilización y generación de nuevas alianzas incluye la convocatoria de premios dirigidos a investigadoras de Incliva de la Red de Mujeres por la Investigación de la entidad para fomentar la investigación e innovación en los estadios iniciales de la carrera investigadora y de la innovación de mujeres pertenecientes a la plantilla del instituto de investigación o adscritas a alguno de sus grupos de investigación. En el eje de liderazgo, el 'Proyecto Futura' amplía este año su alcance al incluir a gestoras, además de a investigadoras de la entidad.

En total participarán siete mujeres. Cinco de ellas lo harán a través de sesiones de coaching individual --que incluyen diez sesiones presenciales y on line de una hora y media, a lo largo de siete meses, y dos sesiones tripartitas con su responsable directo--, y, dos, en procesos de formación on line en habilidades de liderazgo.

Las participantes en las sesiones de coaching serán Noelia Tarazona, coordinadora del Área de Cáncer e investigadora del Grupo de Investigación en Cáncer Colorrectal y Nuevos Desarrollos Terapéuticos en Tumores Sólidos-InDeST; Pilar Rentero, responsable de la Unidad de Medicina de Precisión; Elena Carrió, responsable de la Unidad de Apoyo a la Innovación; Patricia Fernández, adjunta a la Dirección Científica; y Estela Berenice Giménez Quiles, del Grupo de Investigación en Microbiología Molecular y Patogénesis Microbiana.

Las participantes en los procesos formativos serán Anaïs Corma, del Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal de Incliva y la Unidad de Enfermedades Infecciosas, de Medicina Interna, del Hospital Clínico Universitario de València; y Nuria Cabedo, del Grupo de investigación en Química Médica para el Desarrollo de Fármacos y la Unidad de Cromatografía Líquida Analítica.