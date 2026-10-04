Industria destina 2,9 millones a pymes del Baix Vinalopó para "mantener más de 2.000 empleos"

Imagen de un telar. - GVA

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha concedido en 2026 un total de 2,9 millones de euros a 59 pymes industriales del Baix Vinalopó a través de la convocatoria Inpyme, unas ayudas que "permitirán a las empresas acometer inversiones para mejorar su competitividad, modernizar sus procesos y reforzar su capacidad productiva", así como "mantener más de 2.000 empleos".

Las actuaciones respaldadas por la Generalitat movilizarán una inversión inducida de 10,4 millones de euros, contribuirán al mantenimiento de 2.043 puestos de trabajo y a la creación de 70 nuevos empleos en el tejido industrial de la comarca.

Al respecto, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha asegurado, en un comunicado, que desde el Consell "queremos apoyar a las pymes del Baix Vinalopó en sus procesos de transformación para que puedan ganar productividad, incorporar nuevas tecnologías y afrontar con mayores garantías los retos de un mercado cada vez más competitivo".

El cuero y calzado es el principal sector beneficiario de estas subvenciones, con una concesión de 993.560 euros para 28 pymes que permitirá mantener 1.006 empleos y crear 32 nuevos puestos de trabajo, además de movilizar 3,5 millones de euros. "Se trata de un sector tradicional con un importante peso en el tejido productivo de la comarca y que gracias al Consell podrá reforzar su competitividad y capacidad de crecimiento", ha asegurado la consellera.

Otros de los principales sectores beneficiarios son el textil, con 282.241 euros concedidos; papel y artes gráficas, con 200.901 euros; el sector metalmecánico, con 214.369 euros, y el sector químico, con 204.319 euros. Por municipios, Elche, Crevillent y Santa Pola concentran las 59 subvenciones concedidas en la comarca.

Cabe recordar que las subvenciones Inpyme cuentan este año con un presupuesto de 49,3 millones de euros para financiar proyectos de inversión destinados a la creación de nuevos establecimientos industriales, la ampliación o modernización de instalaciones existentes, la diversificación de la producción y la incorporación de cambios esenciales en los procesos productivos, con ayudas que pueden alcanzar los 200.000 euros por empresa.