Inés Ballester regresa a la televisión valenciana con un programa de entretenimiento los domingos por la noche

Mesa de invitados con Inés Ballester - À PUNT

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

À Punt estrena un nuevo programa protagonizado por la "mítica" periodista valenciana Inés Ballester. 'En casa d'Inés', que comienza el domingo 28 de diciembre a las 21:30 horas, es un espacio de entretenimiento, "cálido y cercano", con entrevistas, tertulias, diversión y también sorpresas, según ha informado la cadena pública en un comunicado.

Por el programa pasarán personalidades y rostros del panorama local y nacional cada semana. En el primer espacio la anfitriona recibirá la visita del tres veces campeón del mundo de magia, el castellonense Yunke, quien llegará acompañado del mago Jandro, otro de los ilusionistas valencianos que triunfa más allá de la terreta.

Según la cadena, con Francis Montesinos tirarán "de archivo" para dejar "llevar con historias emocionantes de su vida nunca contadas". También habrá magia en la cocina de la mano del valenciano y chef con una estrella Michelín Alex Vidal y el creador de las vajillas más boyadas de la historia, el alcoyano José Miguel Piñero, y una aparición sorpresa de un personaje "inesperado" que "romperá todos los esquemas".