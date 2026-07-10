Ingeniería Aeronáutica en la UPV, nota de corte más alta de la Comunitat Valenciana

Archivo - Un profesor antes de comenzar el primer examen de la primera jornada de selectividad 2025 en València. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en Ingeniería Aeronáutica --vía Grado en Ingeniería Aeroespacial-- por la Universitat Politècnica de València (UPV) ha alcanzado la nota de corte más alta en la Comunitat Valenciana, con un 13,504.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado las notas de corte y el listado de admitidos en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana para el curso 2026-2027.

Las 10 notas de corte más altas para el curso 2026-2027 son en, primer lugar, la de Ingeniería Aeronáutica impartido por la Universitat Politècnica de València (13,504); seguida de Doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas impartido por la Universitat Politècnica de València (13,5); Doble grado en Física y Matemáticas impartido por la Universitat de València (13,441); Grado en Ingeniería Aeroespacial impartido por la Universitat Politècnica de València (13,275) y Grado en Medicina impartido por la Universidad de Alicante (13,172).

Completan este 'top ten' el Grado en Medicina impartido por la Universitat de València (13,171); Grado en Medicina impartido por la Universidad Miguel Hernández de Elche (13,166); Grado en Medicina impartido por la Universitat Jaume I de Castellón (13,021); Grado en Odontología impartido por la Universitat de València (12,976) y Doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática impartido por la Universitat de València (12,968).

Lso datos facilitados por el departamento de Campanar reflejan que el 80,51% del alumnado ha accedido a una de las tres primeras opciones de carreras solicitadas. En concreto un 55,56% ha conseguido plaza en el grado que solicitó en primera opción, el 15,67% en la de segunda opción y un 9,28% en la de tercera opción.

Las tres titulaciones más solicitadas (pedidas como primera opción) han sido el Grado en Medicina por la Universitat de València con 2.813 solicitudes (de las cuales 2.094 son de mujeres y 719 de hombres); el Grado en Psicología por la Universitat de València con 1.439 solicitudes (1.161 de mujeres y 271 de hombres); y el Grado en Enfermería por la Universitat de València con 1.397 solicitudes (1.195 de mujeres y 202 de hombres).

PLAZAS VACANTES

Las universidades públicas valencianas han adjudicado 27.223 plazas de las 27.670 plazas ofertadas para el próximo curso. Por universidades, la Universitat de València ha ofertado 9.474 plazas de las que ha adjudicado 9.424; la Universitat Politècnica de València ha ofertado 6.267 plazas y ha adjudicado 6.220; la Universidad de Alicante ha ofertado 5.937 plazas y ha adjudicado 5.847; la Universidad Miguel Hernández de Elche ha ofertado 3.107 plazas y ha adjudicado 2.911 y la Universitat Jaume I de Castelló ha ofertado 2.885 y ha adjudicado 2.821 plazas.

De este modo, quedan vacantes 447 plazas, siendo las cinco titulaciones con más vacantes el Grado en Traducción e Interpretación impartido por la Universidad de Alicante; Grado en Turismo por la Universitat Jaume I de Castelló; Grado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Alicante; Grado en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I de Castelló y Grado en Historia del Arte por la Universitat de València.

Tras la adjudicación inicial se realizarán otras siete adjudicaciones más, como resultado de la gestión conjunta de los movimientos de las listas de espera, que tendrán lugar el 17, 23 y 29 de julio; el 3, 10, 17 de septiembre y el 1 de octubre. Las universidades matricularán en sus grados universitarios después de cada nueva adjudicación y grabarán los datos de plazas vacantes que queden para la resolución de la siguiente adjudicación.

Asimismo, como novedad, los estudiantes que queden en lista de espera en la primera adjudicación deberán comunicar su permanencia en la misma a través del portal de la preinscripción, antes del 15 de julio a las 14.00 horas. A partir de la segunda adjudicación, esa permanencia en la lista de espera se realizará de oficio, sin necesidad de comunicación. Será el propio alumno quien deba comunicar que no desea seguir optando a la plaza.