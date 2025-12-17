Ingeniero de Buseo aporta a la jueza los WhatsApp: "Probablemente lleguemos a nivel de aliviadero entre las 2:00 y 3:00"

Archivo - Vista de la presa de Buseo, a 11 de diciembre de 2024, en Chera, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero de Caminos, técnico de apoyo a la dirección de la explotación de la presa de Buseo, que declaró este martes ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, ha aportado al juzgado los WhatsApp a los que hizo referencia en su declaración. En uno de ellos, de las 20:13 horas del 29 de octubre se señala: "En Buseo probablemente lleguemos a nivel de aliviadero entre las 2:00 y 3:00".

Así consta en el listado de mensajes puestos a disposición del juzgado y cotejados por la Letrada de la Administración de Justicia. En concreto, se examinaron los WhatsApp enviados desde el día 26 al 29 de octubre de 2024 al grupo denominado 'HY8995. Presa de Buseo', del que es administrador. Entre los mensajes faltan las imágenes pero, según explicó el compareciente, se refieren o bien a avisos por lluvia de Aemet o bien a pantallazos de la página Avamet, que no están visibles porque fueran descargadas pero que se comprometió a buscarlas y aportarlas.

En esa jornada, el primer mensaje en el grupo es de las 6.45 horas, sobre la vigencia de aviso naranja en la cuenca de la presa y de una lluvia máxima prevista de 40 l/m2 en una hora y 140 l/m2 en 12. A las 14.27 horas hay un nuevo mensaje de uno de los miembros del grupo que pregunta por cómo está el nivel. "En Utiel están desbordando los barrancos", indica.

Otro de los miembros le responde que uno de ellos está en la zona. Y hay una respuesta: "A las 13.44 horas todo estaba bien", para a continuación hacer referencia a la zona de Requena. A las 18.54 manda un mensaje en el que dice que desde la presa de Buseo apenas ha tenido cobertura para unas pocoas llamadas ya que ha sido un día "con alguna dificultad por lluvias", especialmente en Requena, Chiva, carlet etc, en área que recae al Júcar, con cortes de carretera del A3 y A7. En la cuenca de la presa de Buseo hn llovido entra 150 y 250 mm/24h, afortunadamente en suelo estaba bastante seco".

No obstante, pasa el pantallazo (no se ve) de los datos del SAIH y dice: "aún así las entradas en la presa a partir de los datos suministrados por SAIH Júcar son". "En estos momentos seguimos en aviso rojo por lluvias hasta las 23:59. Seguimos dando seguimiento", indican nuevos mensajes.

A las 20.13 horas, se añade que "En Utiel ha caído la mundial". y a las 20.13 horas, se recoge el mensaje de aviso: "En Buseo probablemente lleguemos a nivel de aliviadero entre las 2:00 y 3:00". A las 20.41 horas uno de los miembros del grupo informa de que le han llamado desde el SAIH para preguntar por Buseo y señala que ha trasladado la información que le han enviado desde el grupo y que están "pendientes de la crecida". "He escrito y llamado al SAIH", indica otro mensaje de las 21.02.

El ingeniero indicó a la jueza que advirtió a la Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de que la presa se iba a desbordar a través de un correo electrónico a las 20.41 horas.

El testigo, citado por el envío de varios correos el día de la dana en relación a la presa de Buseo --que se desbordó la noche de la emergencia y afectó a varios municipios valencianos--, explicó que trabajaba para una empresa que explotaba la presa, como técnico de apoyo, y ha indicado que la instalación tenía una capacidad "insuficiente" y desagües "arruinados" desde hacía tiempo.

Ha indicado que el día de la dana, ante la situación por la que atravesaba la presa, mandó un correo a las 20.41 horas al titular de la instalación y a la CHJ con los datos del caudal y el aviso de desbordamiento en 3,5 horas por el aliviadero lateral. Mandó el mensaje y salió directo hacia la presa, aunque no pudo llegar.

Así, regresó a Valencia y se intentó comunicar con su superior. Esto serían las 22.50 horas. Pasados unos minutos, a las 23.03 horas, envió otro correo a la sala de control para informar de que no había podido ir hasta la presa y que la misma estaba a punto de desbordarse. Aseguraba que no podía contactar con los operarios y ofreció los datos en los que basaba su predicción.

Señalaba en el correo que era probable que la presa estuviera vertiendo por coronación. A las 23.36 horas llamó a la Sala del '112 Comunitat Valenciana' y explicó lo que indicaba en ese correo electrónico. El último dato del sensor de Buseo llegó pasadas las 22 horas, cuando dejó de enviar información porque lo había arrancado la corriente, ha dicho.

INFORME DE 2024

Asimismo, en una diligencia de ordenación, la LAJ confirma varias recepciones de información: la remisión por parte de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la copia del Informe de Revisión de la Presa de Buseo, que se une a las actuaciones, y la relación de operarios que se encontraban en la presa de Buseo el día de la dana y al siguiente: dos.

El informe sobre Buseo es un documento final de Revisión de Seguridad en el que se analizan las carencias detectadas y las propuestas de actuación recomendadas en el informe 'Presa de Buseo: revisión de seguridad de la presa' de fecha mayo de 2024 realizado por Ingeniería del Suelo, S.A. (equipo técnico independiente del de explotación) para garantizar la seguridad de la presa", así como se recomienda un Plan de Inversiones que refleje cómo se deben acometer dichas actuaciones.

En el documento, firmado por el director de explotación, se señala que si bien los criterios de seguridad recogidos en la Norma Técnica de Seguridad (NTS2) "constituyen únicamente un marco de referencia a tener en cuenta por parte del titular, la presa de Buseo no está preparada para laminar una avenida con periodo de retorno de 100 años sin verter por coronación (si la presa se encontrara totalmente vacía al inicio del evento)".

"Esta situación (insuficiente capacidad de laminación) es, actualmente, el principal condicionante para la seguridad de la presa y, no es posible resolverlo sin una actuación de gran alcance que necesitaría en primer lugar profundo estudio de alternativas para la adaptación del caudal de aliviaderos a las exigencias de las NT. Dicho estudio deberá aprovecharse para dar solución simultáneamente al resto de deficiencias que han sido identificadas durante la Revisión de Seguridad de la Presa".

En el documento se explica que el embalse, a 2,5 kilómetros al este del pueblo de Chera (Plana de Utiel-Requena), está ubicado en el curso del río Reatillo, a la entrada del desfiladero del Tormagal, en una estrecha garganta de 17 metros de anchura, situada 15 km antes de su desembocadura en el río Turia. Fue puesto en servicio en 1915 con el fin de regular el caudal del Reatillo.

Tras los episodios de fuertes lluvias acaecidas en diciembre de 2016 y abril de 2017, Tragsatec elaboró un informe acerca del estado de la presa, en el que se indica la necesidad de, entre otras actuaciones, realizar la prestación de una asistencia técnica que realizara los trabajos necesarios de estudios y auscultación que determinen el estado de seguridad. En septiembre de 2018 se declaró de emergencia la ejecución de los trabajos encaminados a garantizar la seguridad de las instalaciones de la presa.

Los trabajos para materializar el acceso y la alimentación eléctrica se ejecutaron desde octubre de 2018 y a lo largo de 2019 y con fecha 25 de junio de 2020 se levantó acta de finalización. A finales del año 2020, se realiza la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de auscultación definido en el 'Proyecto de auscultación de la presa del embalse de Buseo, en Chera (Valencia)'.