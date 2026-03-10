Ingenieros de todo el mundo reivindicarán la obra pública para "mirar hacia un futuro de mayor calidad de vida"

Rueda de prensa de presentación del 2º Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil. - CICCP

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), a través de su Demarcación en la Comunitat Valenciana, ha presentado este martes el II Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, un encuentro que reunirá a especialistas, instituciones y profesionales para reflexionar sobre el valor cultural, territorial y económico de las infraestructuras históricas, y poner en valor la obra pública para "mirar hacia un futuro de mayor calidad de vida".

Así lo han puesto de relieve desde el CICCP en la rueda de prensa de presentación del 2º Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil. En la presentación han participado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner; el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ricardo Martín de Bustamante; y el decano de la Demarcación de la Comunitat Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Javier Machí.

El congreso se celebrará del 7 al 10 de abril de 2026 en Castellón, València y Alicante, bajo el lema 'Construir el paisaje, recuperar el patrimonio y reactivar el turismo', con el objetivo de dar visibilidad al conjunto del patrimonio de la ingeniería civil y su papel en el desarrollo del territorio y en la identidad de las sociedades.

Durante su intervención, Ricardo Martín de Bustamante ha señalado que esta edición "pone el acento de manera especial" en analizar el patrimonio afectado por la dana de 2024. Y ha indicado: "Estamos convencidos y recordamos que las obras públicas de la Comunitat Valenciana representan un atractivo que puede contribuir a diversificar y desestacionalizar el turismo, especialmente en zonas más despobladas".

Así las cosas, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la demarcación de la Comunitat Valenciana, Javier Machí, ha recordado este 2º Congreso Internacional de Patrimonio, previsto para el otoño de 2025 tuvo que ser aplazado por causa de las inundaciones sufridas en nuestro territorio.

Por tanto, "subrayamos la importancia del patrimonio destruido por las fuentes escorrentías que se llevaron por delante edificios, inmuebles, carreteras, puentes, acueductos, redes de regadío, bancales antiguos, líneas ferroviarias, centros de coordinación y mando, así como redes eléctricas, agua, gas o telecomunicaciones", ha remarcado, al mismo tiempo que ha apuntado que "la recuperación de la obra pública destruida debe ser uno de los principales objetivos que permitan mirar hacia ese futuro de mayor calidad de vida y con ilusión".

SEGURIDAD, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

En su intervención, Martínez Mus ha recordado que desde la Generalitat se han movilizado 3.100 millones de euros para la recuperación tras la dana, de los cuales 750 millones se han destinado a la reconstrucción de infraestructuras y actuaciones medioambientales.

Además, también ha señalado que acoger este congreso en Castellón, València y Alicante es "una oportunidad" para situar a la Comunitat Valenciana como "un referente en conocimiento, innovación y gestión de infraestructuras".

Del mismo modo, el conseller ha recalcado que "la obra pública no solo forma parte de nuestra historia, sino que es también una infraestructura esencial para la seguridad" de la sociedad. Por ello, ha comentado que las inundaciones de octubre de 2024 fueron "una auténtica prueba" para las infraestructuras "no solo desde el punto de vista humanitario, sino también para todo el sistema de transporte y de obra pública que sostiene la movilidad y la actividad económica de nuestro territorio". Aquel episodio extremo, ha enfatizado, "nos obligó a reaccionar con rapidez, pero también a reflexionar con rigor".

Martínez Mus ha comentado que la reconstrucción "no se ha entendido como una simple reposición de lo que existía", sino como "una oportunidad para elevar el estándar técnico de nuestras infraestructuras y adaptarlas a un escenario climático mucho más exigente".

En definitiva, ha dicho, "significa aplicar ingeniería, innovación y conocimiento para anticipar los riesgos y mejorar la seguridad de nuestras infraestructuras". "Y en ese proceso, el sector de la obra pública y la ingeniería civil ha sido absolutamente, totalmente esencial", ha agregado.

Con todo, el conseller ha indicado que "las infraestructuras públicas no solo conectan territorios, sino que también protegen a las personas y hacen posible la recuperación cuando llegan momentos difíciles" y ha agregado: "Eso lo hemos aprendido drásticamente con la lección que nos dio la dana. El futuro exige infraestructuras más robustas, más inteligentes y más preparadas para escenarios climáticos cada vez más exigentes".

"MÁS QUE ACERTADA ELECCIÓN"

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha comentado que la celebración de este Congreso en la Comunitat Valenciana es "una más que acertada elección por la importancia del patrimonio y la obra pública y por la relevancia que la profesión de ingenieros de Caminos adquiere en estos días en los que hablamos de recuperar nuestras infraestructuras".

"Será un placer recibir los días 8 y 9 aquí en la ciudad de València a todos los ingenieros de Caminos del ámbito internacional que quieran venir a este acertadísimo programa con sus prestigiosos ponentes", ha apostillado.

CONGRESO

En cuanto al II Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, abordará distintas perspectivas relacionadas con la conservación, rehabilitación y recuperación del patrimonio de la obra pública, incluyendo infraestructuras históricas como puentes, presas, carreteras, ferrocarriles, puertos o canales, que forman parte del paisaje cultural y del legado técnico de los territorios.

Asimismo, el programa científico y técnico incluirá diferentes áreas temáticas, entre ellas, la caracterización del paisaje vinculado a la obra pública, la recuperación del patrimonio afectado por catástrofes naturales, las estrategias de intervención y rehabilitación, el papel del patrimonio en la educación y el turismo o la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los gemelos digitales en la gestión del patrimonio.

El encuentro está dirigido a profesionales de la ingeniería civil, investigadores, académicos, empresas del sector, técnicos de administraciones públicas, gestores del patrimonio y estudiantes universitarios, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias sobre la conservación y aprovechamiento social de estas infraestructuras.

Tras la primera edición celebrada en 2023, este segundo congreso aspira a consolidarse como "un foro internacional de referencia" para analizar cómo la ingeniería civil histórica puede contribuir a la construcción del paisaje, la protección del patrimonio y la dinamización económica y turística de los territorios.