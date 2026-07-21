Iniciadas las obras de impermeabilización y climatización de l'Almoina: 14 meses y 1,7 millones de euros

Imagen del Centro Arqueológico de l'Almoina, en la ciudad de València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha iniciado las obras de impermeabilización y climatización del Centro Arqueológico de l'Almoina, una actuación que tiene un coste de 1.723.777,99 euros y que se desarrollará durante un periodo de 14 meses a lo largo del cual este museo permanecerá cerrado al público.

Así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP), durante la visita que ha realizado a l'Almoina con motivo del inicio de esos trabajos acompañada por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

"Durante las últimas dos décadas no se ha hecho una intervención de la magnitud de la que vamos a emprender en este momento", ha resaltado la primera edil, que ha resaltado la voluntad de "mejorar las instalaciones" de este recinto.

Catalá ha recordado que este "yacimiento musealizado", situado en "el corazón" de València y uno de los espacios "más visitados" de la capital valenciana, abrió sus puertas hace veinte años. "L'Almoina es una joya para la ciudad y a mí me gustaría ponerlo en valor", ha señalado.

Este recinto, en el que se dan a conocer los orígenes de la capital valenciana, recibió el año pasado un total de 91.660 visitantes.

La primera edil ha comentado que además de la impermeabilización y la climatización se va a aprovechar la intervención para "introducir elementos que hagan mucho mejor la experiencia del visitante". "Vamos a mejorar las instalaciones, también para incorporar elementos de tecnología", ha comentado, al tiempo que ha considerado que estas "son unas obras complejas".

María José Catalá ha apuntado que estas actuaciones tienen "dos objetivos: evitar las filtraciones que se vienen produciendo" y "que derivan principalmente de la parte exterior" y "mejorar la climatización" del espacio para controlar mejor la temperatura y la humedad en el interior del recinto.

"Son dos cuestiones complejas porque nos encontramos en un yacimiento musealizado, lo que quiere decir que no toda técnica puede emplearse. Por tanto, hay que hacer un trabajo bastante riguroso", ha afirmado.

El efecto de las lluvias, la falta de encaje de las baldosas de la plaza, el mobiliario urbano, las filtraciones de agua desde los paneles de cristal que cubren la parte del museo que se puede observar desde el exterior a través de una lámina de agua y los maceteros que rodean el exterior del yacimiento han provocado goteras y formaciones calcáreas que afectan al espacio museístico y a las piezas que lo integran.

Los trabajos que arrancan ahora impermeabilizarán las arquetas, mejorarán la estanqueidad del estanque, limpiarán y repararán la impulsión y el desaguado de la lámina de agua y sanearán las juntas de unión de las piezas de vidrio.

En la reforma de la climatización se prevé la instalación de un sistema de alto rendimiento energético que cumpla con la normativa vigente.

Además, y como trabajos adicionales, se sustituirá el alumbrado exterior por luminarias led más eficientes, se instalará una pantalla gigante en el acceso y se limpiarán o sustituirán elementos auxiliares como compuertas, cableado, bombas de recirculación o toberas de impulsión.

La alcaldesa ha comentado que su equipo de gobierno ya hizo una intervención en este museo, "mejorando la iluminación de lo que es el yacimiento" --a principios de este mandato se invirtieron 0,8 millones de euros en la mejora del alumbrado y en la reparación de los audiovisuales del yacimiento--. "Por tanto, entre la intervención que hicimos, ya terminada, y la que vamos a comenzar ahora, en esta legislatura habremos invertido 2,5 millones de euros en l'Almoina", ha resaltado.

"Pensamos que hay elementos identitarios, culturales, de alto valor patrimonial, que conviene cuidar y proteger", ha subrayado la responsable municipal, que ha confiado en que cuando este espacio museográfico se abra de nuevo en otoño de 2027 "la gente siga disfrutando de este yacimiento".

"NO ES EL PRINCIPAL" PROBLEMA

Preguntada por la relación de la lámina de agua que cubre parte de la cubierta de este recinto y a través de la cual se puede observar su interior con las filtraciones detectadas, María José Catalá ha explicado que "la alberca exterior del recinto no es el principal motivo" sino uno de ellos.

"No es el principal", ha insistido, al tiempo que ha expuesto que "hay lugares --del entorno de l'Almoina-- donde, en su día, no se pudieron crear muros de contención porque el yacimiento continúa hacia la Basílica" y ha indicado que de ahí vienen algunas filtraciones. "No podemos poner ahí un muro de contención y eso genera este tipo de filtraciones", ha señalado, además de hablar de "otros remates de la plaza exterior" como posible causa.

La alcaldesa ha manifestado que la colocación de una alberca es "una técnica que se emplea en muchísimos lugares, una técnica que permite observar el yacimiento desde fuera". "Tiene su complejidad, pero la mantendremos resolviendo las filtraciones que puedan producirse", ha asegurado.

CLIMATIZACIÓN EN LAS ATARAZANAS Y L'ALMUDÍ

Preguntada por la climatización de otros espacios culturales y museográficos de la ciudad como las Atarazanas o l'Almudí, Catalá ha respondido que lleva tres años como primera edil y ha manifestado que "resolver los problemas de veinte años, así como de golpe, viene siendo complicado".

La responsable municipal ha comentado que se sabe "las dificultades que tiene" el recinto de las Atarazanas y ha dicho que se está programando la intervención allí. Sobre la climatización de este edificio, José Luis Moreno ha añadido que "es una inversión "muy importante que lleva una canalización que tiene que llegar hasta el mar para recoger agua y climatizar el espacio". "Es muy caro y se abordará cuando se pueda", ha agregado.

Respecto a l'Almudí, el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales ha señalado que "tiene un sistema de climatización que es el que se autorizó en su momento". "Todo es mejorable, pero bueno de momento funciona más o menos bien", ha apostillado.