Iniciativa-Compromís celebra su 7 Congreso para volver a hacer de la Comunitat el territorio que hace frente al fascismo

Portavoz de Iniciativa-Compromís, Carles Esteve. - INICIATIVA-COMPROMÍS

CASTELLÓ, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís después del 7.º Congreso, reunida este sábado en Vila-real (Castellón), ha elegido, como marcan los estatutos del partido, un nuevo Consell Executiu de Iniciativa y ha designado las compañeras y compañeros que representarán Iniciativa dentro de la ejecutiva de Compromís.

Según ha explicado el nuevo portavoz de la formación, Carles Esteve, "hemos culminado hoy el proceso congresual llevado a cabo los últimos meses, en el que hemos demostrado ser un partido vital, que está preparado para todo i que se ha hecho mayor, que es bastante maduro y está listo como organización para el reto que afrontamos".

"Nuestro objetivo está muy claro. Tenemos que ser capaces de construir un País Valenciano más justo, más verde, más feminista, más próspero y en el que no se permita que nadie acumule por encima de sus posibilidades, que nadie oprima a los más pequeños, a los que peor lo pasan", ha continuado Esteve.

Y ha añadido: "Un territorio en el que nadie se quede atrás y la vivienda, la sanidad y la educación sean derechos para todo el mundo y no privilegios de unos pocos. Tenemos la oportunidad de construir en nuestro territorio otra vez una aldea gala que eche a los Barcala, a los Mazón, a los Pérez Llorca y que haga frente a pactos racistas y fascistas como estamos viendo en Extremadura".

El Consell Executiu de Iniciativa-Compromís elegido hoy está formado por Pau Andrés, Ana Antón, Carmen Carpena, Pere Gago, Carol González, Mari Carmen González, Alberto Ibáñez, Nuria Isern, Cristian Iserte, Nacho Lara, Jordi Martínez, Aitana Mas, Rafa Mas, Isaura Navarro, Lola Palomares, Míriam Pañella, Gabriel Quílez, Miquel Real, Felip Sànchez, Andrea Sancho, Juanvi Santos, Pilar Soriano, Héctor Tarín, Sergi Tomás, Fede Zaragoza, Judith Doménech, Àlex López, y Carles Esteve, ha informado Iniciativa-Compromís en un comunicado.

Por su parte, los representantes de Iniciativa elegidos hoy para formar parte de la ejecutiva de Compromís son Miriam Panyella, Carol González, Nacho Lara, Sergi Tomàs y Carles Esteve, que se suman a Aitana Más, Isaura Navarro i Alberto Ibáñez que continúan en la ejecutiva de la coalición como cargos institucionales de las Corts y el Congreso.