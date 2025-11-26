Insensato gana el primer premio a la mejor tapa de la Ruta de Taberneros de Alicante

Insensato gana el primer premio a la mejor tapa de la Ruta de Taberneros - DOP ALICANTE

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Insensato ha ganado el primer premio a la mejor tapa de la Ruta de Taberneros de Alicante con 'Las torres', que homenajea a una de las tabernas alicantinas de los siglos XVII y XVIII, dentro de esta iniciativa en la que han participado 23 establecimientos de la ciudad.

El Patronato de Turismo Alicante City & Beach, Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Alicante han impulsado esta propuesta, según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Así, la tapa de Insensato que se ha alzado con el primer premio está elaborada a base de salazones y tomate con un alioli especial y es "ideal" para maridar con un monastrell, según el propietario del establecimiento del mercadito de Churruca, Luis Pérez, y su cocinero, Andrés Naranjo. Esta tapa homenajea a la Taberna de las Torres, un mesón con tienda que existió en 1722 en el centro de la ciudad y propiedad de Cristóbal Gironés. Por su parte, el segundo premio ha sido para la tapa 'Luis Lombardía', del bar El Mincho, y en tercer lugar ha quedado 'Mesón del olmo', de bar Carvi.

JURADO

El jurado lo han compuesto la concejala de Turismo, Ana Poquet; la directora territorial de la Conselleria de Innovación, Comercio y Turismo, Rosa Aragonés; el presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de Alicante, José Juan Reus; José Luis Menéndez, del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), y David Carbonell, también del consejo.

Poquet ha destacado que "la iniciativa ha recuperado la historia del vino y las tabernas en Alicante". "En el jurado lo hemos tenido difícil para elegir la mejor tapa porque todas ellas tenían una gran calidad y eran muy diferentes entre sí", ha añadido.

La decisión del jurado se ha realizado sobre los cinco finalistas surgidos de las votaciones realizadas por los clientes que han participado en la Ruta de Taberneros y que completaban Sabolé y Tapería El Txoko.

En total, 23 bares y restaurantes han servido tapas maridadas con un vino alicantino utilizando nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII.

La iniciativa se desarrolló entre mitad de octubre y el 15 de noviembre, en el marco de la celebración del congreso internacional 'Alicante, capital histórica del vino en el Mediterráneo', con motivo del título de Capital Española de la Gastronomía que la ciudad de Alicante ostenta en 2025.