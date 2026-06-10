Inspectores jubilados apoyan al profesorado en huelga: "Es una causa que concierne a toda la sociedad"

Manifestación a favor de la educación pública en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inspectoras e inspectores de educación jubilados han suscrito un manifiesto en apoyo al profesorado valenciano y a las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa en el marco de la actual convocatoria de huelga.

"Han pasado muchas semanas desde el comienzo de la huelga, individualmente hemos acompañado en las manifestaciones, hemos seguido las negociaciones a la espera de una pronta y satisfactoria resolución del conflicto, pero el talante de los negociadores no es lo qué habríamos deseado y esperado de unos gobernantes que tienen la obligación de velar por una escuela pública con las garantías necesarias", señalan. "Por ello, --prosiguen-- han dado un paso más para hacer piña y manifestar públicamente el apoyo a una causa que concierne a toda la sociedad".

Estos profesionales retirados exponen que a lo largo de sus trayectorias han conocido "de primera mano la realidad de los centros educativos valencianos": "Hemos visitado escuelas e institutos, hemos evaluado infraestructuras, hemos analizado plantillas docentes y hemos compartido, con equipos directivos, profesorado, alumnado y familias, las dificultades y los retos cotidianos del sistema educativo. Esta experiencia acumulada nos permite afirmar con rotundidad que las necesidades y demandas expresadas por la comunidad educativa responden fielmente a la realidad existente en los centros".

En la misma línea, remarcan que son "testigos de las carencias históricas que afectan numerosas infraestructuras educativas, de las insuficiencias de recursos humanos y materiales, así como de la necesidad de una planificación más rigurosa y de una inversión sostenida que garantice unas condiciones dignas para la enseñanza y el aprendizaje".

CENTROS DANA

Además, consideran "especialmente preocupante la falta de diligencia mostrada por las administraciones competentes a la hora de afrontar y resolver los problemas derivados de las graves inundaciones provocadas por la dana".

"Los centros educativos afectados, sus comunidades escolares y los municipios perjudicados requerían una respuesta más ágil, eficaz y coordinada para restablecer con normalidad el servicio educativo y garantizar unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la tarea docente", esgrimen.

Igualmente, manifiestan su "preocupación por la ausencia de un diálogo fluido y constructivo entre la Generalitat Valenciana y la comunidad educativa en su conjunto, así como con las organizaciones sindicales que representan legítimamente el profesorado".

A su parecer, las políticas educativas que "aspiran a ser eficaces y duraderas sólo pueden construirse desde la participación y el consenso". Finalmente, como inspectores e inspectoras de educación, pero también como docentes que han sido, expresan el "orgullo por el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo que el profesorado valenciano demuestra día detrás día y el que ha demostrado a lo largo de estas semanas tan intensas de huelga educativa".