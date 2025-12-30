La instalación de un ciclotrón en La Fe garantizará el acceso a radiofármacos a todos los pacientes del sistema valenciano de salud - GVA

La Conselleria de Sanidad invertirá en torno a 14 millones de euros en el edificio cercano al Hospital Universitari i Politècnic La Fe donde se producirán radiofármacos para abastecer a toda la red de Medicina Nuclear de la Comunitat Valenciana.

Las obras se prevé que comiencen en 2027 y el proyecto incluye tanto el equipamiento de un ciclotrón como varios laboratorios especializados, según ha anunciado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su visita al terreno donde se ubicará la instalación.

El objetivo es garantizar el acceso a radiofármacos sin depender de proveedores externos, aumentar la capacidad diagnóstica y potenciar la investigación en medicina nuclear: "La fabricación local permitirá ajustar la producción al volumen diario de pacientes, optimizar costes a medio y largo plazo y eliminar los gastos de transporte especializado", ha señalado.

Así, la finalidad es contar con una infraestructura sanitaria propia que produzca radiofármacos. De esta manera, se alcanzará una mejor planificación en la distribución de medicamentos a todas las áreas de Medicina Nuclear de la Comunitat Valenciana. Del mismo modo, esta fabricación local permitirá a su vez acortar tiempos a la hora de realizar diagnósticos o tratamientos.

La parcela, situada en una esquina de la calle Ilusión y próxima al futuro centro de Protonterapia de la Comunitat Valenciana, "será el epicentro de un proyecto que transformará el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o patologías cardíacas", ha añadido Gómez.

La instalación incluirá un búnker para el ciclotrón a nivel de suelo, debido a su elevado peso, y laboratorios para producir radiofármacos esenciales en pruebas como PET-TC, que permiten visualizar órganos y tejidos, detectar enfermedades y aplicar terapias metabólicas para destruir células tumorales, entre otras aplicaciones.

La producción de radiofármacos será in situ y en cualquier momento en que lo requiera el paciente, y se suministrarán a toda la red de medicina nuclear de la Comunitat Valenciana. Este proceso es crítico porque la actividad de los radioisótopos decae con el tiempo y su uso debe ser inmediato.

Además, la fabricación local eliminará la dependencia de proveedores externos, lo que comporta riesgos logísticos y posibles retrasos en estudios diagnósticos, y asegura la continuidad asistencial, desde la producción de los radiofármacos hasta su uso en exploraciones o tratamientos.

INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO A LA CAMA DEL PACIENTE

Al margen de la mejora logística, el proyecto es clave para la medicina de precisión porque facilitará el desarrollo de la teragnosis (diagnóstico y tratamiento combinados) y la producción de radiofármacos experimentales para investigación clínica y traslacional.

De hecho, la infraestructura se integra en el plan de innovación tecnológica que también contempla el Centro de Protonterapia de la Comunitat Valenciana, que se está edificando junto a La Fe y que estará conectado a ella mediante un túnel: "Con estas inversiones damos un paso decisivo para reforzar la autonomía tecnológica y situar a la Comunitat Valenciana a la vanguardia en medicina nuclear", ha destacado Gómez.

El plan funcional del ciclotrón está en fase de elaboración y lo lideran el Servicio de Medicina Nuclear y la Unidad de Radiofarmacia de La Fe junto con la Conselleria.