Instituciones piden unidad tras el crimen de Antella: "Si no nombramos la violencia machista no podremos combatirla"

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Consell, de la Diputación de Valencia y de ayuntamientos de la provincia han guardado este martes tres minutos de silencio para condenar el asesinato machista de Antella, lanzando una llamada a la unidad y a evitar la "confrontación política" en torno a esta lacra.

"Es importante reconocer la violencia machista, condenarla, mostrar condolencias y apoyar a las víctimas. Y es importante nombrarla. Quien no la nombra, se aparta, se pone de lado, se pone en otro lugar, esta negándola y obviándola. Si no la nombramos y estamos al lado de las víctimas, no vamos a poder combatirla", ha manifestado la directora del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such.

La concentración ante el Palau de la Generalitat, encabezada por el 'president' Ximo Puig, ha contado con representantes de todos los partidos con representación salvo Vox, que ya se desmarcó este lunes de la pancarta contra la violencia machista en la puerta de Les Corts.

"Hemos hecho frente a esta lacra, le hemos puesto nombre y apellidos y vamos a seguir luchando para que ninguna mujer vea arrebatado su proyecto de vida", ha aseverado la representante autonómica, en una llamada a acabar con la "barbarie" del "machismo estructural".

Además, ha recordado que los servicios de atención a las víctimas están "blindados" y trabajan las 24 horas al día. "Somos el ejemplo de que la sociedad valenciana está unida contra la violencia de género y machista. Y vamos a seguir defendiéndolo estemos donde estemos", ha proclamado a unos días del cambio de gobierno.

El pasado domingo, un hombre presuntamente asesinó a su mujer en Antella delante de su hijo de 12 años y posteriormente se degolló. La víctima se encontraba en proceso de separación de su pareja, con quien tenía dos hijos y una hija menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como violencia de género este asesinato. Este feminicidio eleva a un total de 28 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España y a 1.212 desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar.