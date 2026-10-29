Instituciones valencianas guardan minutos de silencio por el accidente de tren y el segundo aniversario de la dana

La Generalitat y la Diputació de Valencia guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, las víctimas de la dana Adam, y el segundo aniversario de la dana del 19 de octubre de 2024 - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El luto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se ha unido este jueves en la Comunitat Valenciana al recuerdo por el segundo aniversario de la dana de 2024 que dejó 233 fallecidos, con minutos de silencio y banderas a media asta en las sedes de las principales instituciones.

La Generalitat ha guardado un minuto de silencio en todas sus sedes institucionales en recuerdo de las víctimas del 29 de octubre, una fecha que ha sido decretada de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana, y ha hecho extensivo el gesto de respeto a las víctimas del accidente de tren y a las de la dana Adam, así como a sus familiares y allegados, en señal de solidaridad y condolencia.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha presidido el minuto de silencio que se ha guardado en el Palau de la Generalitat junto a miembros del Consell. Se han sumado a este acto el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y otros miembros y diputados de la institución provincial.

Vicent Mompó ha expresado el pésame a los familiares de las víctimas en nombre de todos los valencianos y valencianas. "No hay palabras para expresar la tristeza que todas y todos albergamos desde que supimos lo ocurrido en Urda, estamos con las víctimas y con sus familias, les trasladamos todo el apoyo y el ánimo desde Valencia, y reiteramos nuestro ofrecimiento para colaborar en lo que sea necesario", ha manifestado, según recoge la Diputació.

Además, ha añadido que "no olvidamos a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos que hace justo dos años perdieron la vida en la riada ni a sus familias, ni a todos los que sobrevivieron y siguen sufriendo". "Tampoco olvidaremos a todas las personas que ayer no pudieron llegar a su destino", ha concluido.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y sus subdelegaciones han acogido un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario, al que han asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el delegado del Gobierno, Roger Llanes; el subdelegado en Valencia, José Rodríguez Jurado; la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, la exdelegada del Gobierno y candidata socialista al Congreso, Pilar Bernabé, y representantes de la sociedad civil como los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Tino Calero y Ana García.

Les Corts Valencianes también han celebrado tres minutos de silencio, en este caso convocados únicamente en memoria de las víctimas del accidente de Urda, con la participación de diputados de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSPV, Compromís y Vox), ante la fachada de la cámara autonómica.

HOMENAJES DESDE LAS TRES PROVINCIAS

Paralelamente, se han celebrado minutos de silencio en ayuntamientos, las diputaciones provinciales o universidades. En València, los concejales de todos los grupos políticos se han reunido a las puertas de la casa consistorial, donde el minuto de silencio se ha dedicado a las víctimas de la dana y a los afectados por el accidente de Urda. La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha desplazado a la pedanía de Castellar-l'Oliveral, una de las afectadas por las inundaciones de 2024.

El portavoz del equipo de gobierno y del PP, Juan Carlos Caballero, en declaraciones a los medios, ha señalado que estos dos acontecimientos "nos han encogido a todos el corazón". "Es un día en el que recordamos lo que pasó hace dos años y también lo que pasó ayer", ha señalado.

Caballero ha asegurado que el Ayuntamiento de València ha ido "de la mano" de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y de sus familiares "para justamente que no fueran olvidados". Y sobre ambas catástrofes, ha valorado que el Ayuntamiento de València quiere mostrar sus "condolencias, duelo, conmoción y apoyo a todos los familiares de las víctimas" y también a todas las personas que están "conmocionadas por una tragedia que nadie se espera".

Además, la Junta de Gobierno local ha aprobado una declaración para "mostrar toda nuestra gratitud a los servicios de emergencia, Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que siempre están, que estuvieron en la dana hace dos años y desde luego también en el día de ayer".

En materia ferroviaria, Caballero ha considerado que cabe hacer "una profunda reflexión del estado y de la seguridad de las infraestructuras". "Es algo que nosotros vamos a reclamar, que se conozca también lo que pasó y que, por supuesto, se pongan las medidas para que algo así nunca vuelva a suceder", ha insistido.

"APOYO" A LA FAMILIA DE LA ALICANTINA DESAPARECIDA

A las puertas del Ayuntamiento de Alicante, donde se ha guardado también un minuto de silencio, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), ha apuntado que esta acción ha servido para recordar a las víctimas de la riada de octubre de 2024 y también a las de la última dana, la Adam, que hace unos días azotó sobre todo a las comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

Igualmente, ha recordado a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Entre las personas desaparecidas en el siniestro de tren hay una alicantina, ante lo que el primer edil ha mostrado el "apoyo" y el "recuerdo" de la corporación municipal a la familia de esta chica, y ha asegurado que están pendientes de si es localizada, "sin perder nunca la esperanza". "Con el respaldo absoluto a esa familia que quiere saber qué es lo que ha pasado con ella, como todos nosotros", ha apostillado.

"Hoy es un día de luto, hoy es un día triste, de muchísimo dolor", ha apuntado Barcala, al tiempo que ha señalado que están "solidarizados con todas esas familias, tanto de los fallecidos como de los heridos en el accidente ferroviario".

El alcalde ha recordado que el pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento se ha limitado a debatir y votar proyectos de la junta de gobierno local y propuestas de expedientes, en señal de duelo por el siniestro de Urda. Los asuntos de carácter político se van a aplazar a una sesión extraordinaria que se celebrará próximamente.

Asimismo, los distintos centros y dependencias de la Diputación de Alicante han guardado minutos de silencio en memoria de las víctimas de la dana de 2024. La institución provincial ha trasladado, en un mensaje en redes sociales, sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su solidaridad con todas las personas afectadas.

La Diputación de Castellón ha guardado silencio por las víctimas del accidente ferroviario y el segundo aniversario de la dana encabezado por la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, en la puerta del Palacio Provincial de Las Aulas, y en la puerta principal de los distintos centros de trabajo de la Diputación provincial.

Asimismo, la institución provincial ha suspendido los actos que tenía programados durante los tres días de luto oficial en todo el país y las banderas del Palacio Provincial ondean a media asta.

Y en el pleno del Ayuntamiento de Castelló de la Plana celebrado este jueves se ha guardado también un minuto de silencio por las víctimas de ambas tragedias.